Днес и утре са последните възможни дни за желаещите партии и коалиции да се регистрират за изборите през април.

Заявка за регистрация през днешния ден е дала формацията на Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа край село Телиш Сияна. В 10 часа коалицията ще подаде документи под името "Сияние".

До момента своята регистрация са направили от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица”, ДПС, "Алиансът за права и свободи", „Възраждане”, "Има такъв народ" и "Величие". Новата формация - тази водена от Румен Радев, също подаде документите си преди ЦИК и ще носи името "Прогресивна България".

