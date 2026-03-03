Снимка: БТА
-
-
-
-
-
-
Желаещите партии и коалиции подават документи пред ЦИК до 4 март
Днес и утре са последните възможни дни за желаещите партии и коалиции да се регистрират за изборите през април.
Заявка за регистрация през днешния ден е дала формацията на Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа край село Телиш Сияна. В 10 часа коалицията ще подаде документи под името "Сияние".
До момента своята регистрация са направили от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица”, ДПС, "Алиансът за права и свободи", „Възраждане”, "Има такъв народ" и "Величие". Новата формация - тази водена от Румен Радев, също подаде документите си преди ЦИК и ще носи името "Прогресивна България".
