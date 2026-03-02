Президентът Румен Радев (2017-2026 г.) ще се яви на предсрочните парламентарни избори с коалиция "Прогресивна България". Това потвърдиха от пресецентъра на Радев и от ЦИК.

"Днес регистрирахме Коалиция „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори на 19 април. „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава. За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи. Благодаря на съпредседателите на коалицията Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и на Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“, които приеха да се включат в нашия политически проект. Вашето доверие е нашата сила. Нашата воля и лоялност са гаранция, че гласът ви има смисъл. Днес правим първата крачка към победата. Готови сме, можем и ще успеем!", написа Радев във Facebook профила си.

Снимка: "Булфото"

Документите в Централната избирателна комисия бяха внесени от съпредседателите на коалиция „Прогресивна България“ Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и от Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“.

Снимка: "Булфото"

Преди дни Радев обяви, че за партия няма време, защото правенето на такава щяло да е на ръба на законовия срок. Досегашният държавен глава заяви, че ще се бори за мнозинство в парламента, както и „срещу модела Борисов-Пеевски”. Припомняме, че на 19 януари той подаде оставката си, а след приемането ѝ от Конституционния съд постът на държавен глава беше поет от Илияна Йотова.

До този момент документи в ЦИК са подали от ГЕРБ-СДС, „Възраждане”, ДПС, „БСП-Обединена левица”, ИТН и „Величие”.