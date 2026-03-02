„Алианс за права и свободи” се регистрира за участие в предстоящия парламентарен вот на 19 април. Представителите на политическата формация обявиха своите амбиции за участие в изборния процес и заявиха, че 100% ще влязат в следващия парламент.

„Бяхте свидетели на нашето вписване в регистъра на ЦИК. Коалицията „Алианс за права и свободи” е факт”, коментира председателят на ПГ Хайри Садъков. Той подчерта, че формацията ще направи всичко необходимо, за да се произведат честни и прозрачни избори, каквито обществото очаква. Като основни приоритети в следващия период Садъков посочи „възстановяването на демокрацията, на държавните институции и стъпването на крака на държавата в нейната истинска същност”.

На въпрос относно конфликтната ситуация в Близкия изток и позицията на България Хайри Садъков отбеляза: „В тези светли дни на месец Рамазан, в които се намираме, убийствата на невинни хора са изключително неприятни”. Той допълни, че се надява „дипломацията да измести мястото на ракетите” и да бъде намерен мирен изход от ситуацията.

Запитан за възможни партньорства след изборите, Садъков заяви: „Ние сме политици, правим политика, не се занимаваме с ясновидство”. Той определи тяхната вътрешна социология като „ясна и категорична”.

