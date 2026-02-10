Президентът Илияна Йотова стартира последния етап на консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Точно в 10 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Алианс за права и свободи” - председателят на ПГ Хайри Садъков, заместниците му Танер Али и Севим Али, както и Димитър Николов и Явор Хайтов.

"Благодаря, че дойдохте днес! Това е израз на воля да преведем страната през тежката парламентарна криза и да се справим с предизвикателствата пред нас в ситуацията на голяма обществена травма. Консултациите са важни заради провеждането на добре организирани, честни и прозрачни избори, които да върнат доверието. Трябва да покажем на гражданите, че имат държава и работещи институции. Вие сте партия с много дълга традиция, всяка ваша препоръка или мнение ще бъдат от изключително значение за служебния кабинет. От поставените задачи на консултациите ще бъде предопределен изборът на служебен премиер", каза Йотова в уводното си слово.

Последен ден на консултации: Президентът Илияна Йотова се среща с АПС, МЕЧ и "Величие"

"След вътрешни консултации определихме виждането си за служебен премиер - според очакванията на говорещите на площадите и нашия анализ това е Андрей Гюров. Това би спомогнало много и за обществената активност по време на изборите и да се пребори завладяната държава", каза Хайри Садъков.

Той посочи, че АПС си дава ясна сметка, че президентът има ограничен избор за служебен премиер. "Последните промени в Конституцията определиха това. Уверявам ви, че решението за министър-председател, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи широка подкрепа. Нагласите бяха изразени на протестите, чухме ясни послания. Обществото очаква служебен премиер, който да гарантира честни избори и да осигури нулева толерантност за купения и корпоративен вот и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота при отчитане на резултатите", заяви председателят на парламентарната група.

Според Садъков ограничаването броя на секциите в страни извън ЕС до 20 нарушава Конституцията и противоречи на много международноприети документи, които гарантират правата на човека. "Призоваваме президента да наложи вето на закона, за да видим дали ще осъзнаят депутатите, че са допуснали голяма грешка. Демократичните стандарти не бива да бъдат връщани назад", прикани той.

След „Алианс за права и свободи” при президента на разговори пристигат представители на най-малките парламентарни групи - „Морал, единство, чест” и „Величие”.

След края на срещата Хайри Садъков отбеляза, че общественото мнение е подсказало, че именно Гюров е подходящ за длъжността служебен премиер. "С президента обсъдихме и състоянието на страната. Ценовият шок и цените на тока, това са много важни теми. Обществото не може да чака", каза той.

По думите му е необходима много бърза реакция на органите по казуса с убийствата до хижа "Петрохан" и призова премиера и вътрешния министър да се явят на изслушване пред парламента по случая.

Припомняме, че на 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата.

След тях при държавния глава пристигнаха представители на "БСП - Обединена левица", чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС. Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

А от "Има такъв народ" призоваха държавния глава служебният премиер да не е политическа фигура, каквито според формацията са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.