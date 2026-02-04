Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Точно в 13 ч. на "Дондуков" 2 пристигнаха представителите на „Има такъв народ” - председателят на ПГ Тошко Йорданов, зам.-председателят Станислав Балабанов и секретарят Павела Митова.

"Държавата не бива да спира и няма да го направи, докато няма редовно правителство. Необходима е споделена отговорност между бъдещия кабинет и парламента. Имаме много големи проблеми, работим с удължен бюджет, а той не беше предвиден за страна в еврозоната. Трябва да се справим и с ценовия шок, както и с работата на общините. Президентската институция беше лишена от право на избор по отношение на фигурата на служебен премиер. Петима от десетимата кандидати дадоха положителен отговор. Най-важното е да видим какво трябва да бъде свършено до избиране на редовен кабинет", каза Йотова в уводното си слово преди старта на консултациите.

Председателят на ПГ на ИТН коментира вариантите за служебен премиер така: "Има двама политически оцветени - Андрей Гюров беше председател на ПГ на ПП, а Димитър Главчев - председател на НС от името на ГЕРБ. От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете. Натресени са Ви петима човека, може би трябва да изберете някой, който не е партийно оцветен".

Тошко Йорданов посочи, че президентът в момента е натоварен с голяма отговорност и очаквания. "В сложна ситуация сме - без бюджет и социална защита, със съмнения за спекула в хранителния сектор и фармацията. Причината за това е свалянето на редовното правителство след протестите, организирани от ПП-ДБ, които са жадни за власт. Те са против всеки, ако не са вътре във властта. Грешка беше вкарването на бюджет, без да сме се разбрали със социалните партньори. Два пъти сезирахме КС за промените при избора на служебен премиер, които доведоха до избор между ограничен брой лица от "домова книга", заяви той.

Според Балабанов държавният глава не бива да слуша никого за решението си за служебен премиер. "За поста трябва да се търси избор на фигура, която е максимално дистанцирана от партийната политика. Иначе шарлатаните ще бъдат допуснати отново във властта, но през задния вход", смята той.

На свой ред Павела Митова отбеляза, че ИТН силно вярва в разделението на властите, но ситуацията в момента предполага, че президентът носи споделена отговорност. "За съжаление тя не е споделена с нас, а с формациите, променили Конституцията, така че държавният глава да няма избор за вариантите за служебен премиер. Затова никой не бива да обвинява президента за избора му, тъй като той му е наложен. Служебният премиер е споделена отговорност на държавния глава и на партиите, променили закона", коментира тя.

По думите на Йотова обаче всички лица в т.нар. "домова книга" са избирани от политическото мнозинство в парламента в конкретния момент.

Конституционните промени са довели до сериозно отслабване на президентската институция и са поставили държавния глава и вицепрезидента в изключително трудна ситуация при избора на служебен министър-председател. Това заявиха Станислав Балабанов и Тошко Йорданов след консултациите при президента.

По думите на Балабанов промените в основния закон, приети от „Продължаваме промяната – Демократична България“, ГЕРБ, ДПС и други парламентарни сили, са „мракобесни“ и са унищожили първоначалния замисъл на Конституцията. Според него дори самите консултации са обезсмислени, тъй като изборът е силно ограничен от новите правила.

Балабанов подчерта, че сред петте възможни кандидатури за служебен премиер има две ясно партийно обвързани фигури. Той посочи като такива Андрей Гюров и Димитър Главчев, като заяви, че тяхната политическа биография не позволява да бъдат възприемани като неутрални. Според него, ако служебният министър-председател е политическа фигура, това неминуемо ще доведе до партиен кабинет, в който фокусът няма да бъде върху провеждането на честни избори, а върху властови интереси.

„Надяваме се бъдещият служебен кабинет да не бъде толкова партиен. Ако премиерът е политически обвързан, кабинетът със сигурност ще бъде такъв“, заяви Балабанов. Той добави, че изборът пред вицепрезидента Илияна Йотова е изключително труден и изрази надежда да бъде взето „правилното решение“.

От своя страна Тошко Йорданов допълни, че макар формално да има пет кандидатури, реалният избор е силно стеснен заради партийната обвързаност на част от тях. Той припомни, че „Има такъв народ“ е сезирала Конституционния съд заради промените в основния закон, тъй като според партията те са приети в противоречие с Конституцията от обикновено Народно събрание.

Йорданов подчерта, че Конституционният съд е отменил част от тези промени, а по други все още няма решение заради равенство при гласуването. По думите му не може да се очаква ново обикновено Народно събрание да поправя вече допуснати противоконституционни решения. „Най-добре е Конституционният съд да си свърши работата“, заяви той.

На 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата.

След тях при държавния глава пристигнаха представители на "БСП - Обединена левица", чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС. Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

