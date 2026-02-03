Президентът Илияна Йотова започна втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии.

Първи, в 11 ч. на "Дондуков 2" пристигнаха представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС - зам.-председателите на парламентарната група Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева.

"Намирате се в трудна ситуация, нямахте много свобода за изразяване на всичко, което искате да видите - заради промените в Конституцията. Нашата парламентарна група няма да Ви дава съвети какво да правите и какво да избирате. Безпристрастността на Вашия избор е много важна за всички. Ще се въздържим от оценки за възможния служебен премиер. Хипотетично има още една опция пред Вас - ако смятате, че сред депутатите има възможен кандидат за служебен премиер. Бихме могли да подкрепим нов избор на председател на НС, който конституционно да изпълни ролята на министър-председател, за да се разшири списъка с потенциални лица от "домовата книга", каза Сачева.

Йотова отговори, че изборът на нов председател на НС е в ръцете на народните представители, благодари за предложението и увери, че ще сподели тази идея с останалите парламентарни групи. Президентът обаче изрази съмнение, че има достатъчно време за подобни действия. "Нямаме никакво намерение да разтягаме във времето предсрочните избори", заяви тя.

Според Сачева правителството в оставка работи със силно ограничен мандат. "Предполагам, че и служебният кабинет ще има такава съдба и няма да може да отговори изцяло на очакванията", отбеляза тя.

Държавният глава бе категорична, че консултациите не са формалност. "Предстоят ни трудни моменти в следващите месеци, но имаме обща цел - прозрачни и честни избори, добра подготовка за тях, както и работеща държава. Голяма отговорност е да оправдаем очакванията на гражданите, които излязоха на протести. Надявам се на конструктивна работа занапред", заяви държавният глава.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Малко по-късно, в 13:30 ч., в президентската институция на консултации ще пристигнат и от ПП-ДБ. От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

Редактор: Цветина Петкова