Президентът Илияна Йотова провежда първи консултации за избора на служебен министър-председател с парламентарно представените партии.

Точно в 11ч. на "Дондуков 2" Йотова ще посрещне представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Малко по-късно, в 13:30ч. в президентската институция ще пристигнат и от ПП-ДБ.

Пред президента има пет избора - подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Редактор: Ралица Атанасова