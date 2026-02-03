Снимка: iStock
Първо на "Дондуков" 2 Йотова ще посрещне представителите на ГЕРБ-СДС
Президентът Илияна Йотова провежда първи консултации за избора на служебен министър-председател с парламентарно представените партии.
Точно в 11ч. на "Дондуков 2" Йотова ще посрещне представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Малко по-късно, в 13:30ч. в президентската институция ще пристигнат и от ПП-ДБ.
Проф. Пламен Киров: Няма конституционна пречка президентът да назначи Андрей Гюров за служебен премиер
Пред президента има пет избора - подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.
