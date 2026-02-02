Илияна Йотова може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма, той все още е подуправител на БНБ. Гюров обаче е в неплатен отпуск и не може да изпълнява функциите си по силата на решение на Управителния съвет на БНБ от 2024 г. То е обжалвано пред Върховния административен съд. В решението пише, че Гюров не се е освободил от участието си в търговско дружество и не е поискал разрешение да участва в ръководствата на неправителствени организации. Целта на това, което е трябвало да направи Гюров, е да заяви, че не е в конфликт на интереси. Това са две неща, които той е пропуснал. Далеч съм от мисълта, че има нещо, което е искал да скрие - просто е пропуснал. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По повод думите на Мария Филипова през 2025 година, че тя е държавен служител и не разбира от политика Киров каза, че точно в това си качество тя трябва да изпълнява задълженията си аполитично.

Според Киров, този, „който може да влезе с летящ старт” на поста служебен премиер и би се справил бързо в ситуацията, е Димитър Главчев.

По повод предстоящите консултации на президента с парламентарните групи преподавателят каза, че в тези разговори вече може да се коментират конкретни личности, които да са част от служебния кабинет. Но стои и друг въпрос – служебният премиер трябва да представи на президента своите министри, припомни конституционалистът. Той обясни още, че след като се проведат консултациите, Йотова ще трябва да посочи кой от петимата, съгласили се да заемат поста, ще бъде назначен. Оттам нататък служебният министър-председател ще трябва да представи проектосъстав на кабинет. Йотова ще назначи правителството и ще определи дата - в двумесечен срок, за провеждането на нови избори. Според Киров вотът ще се проведе след Великденските празници.

Преподавателят коментира и промените в Изборния кодекс. Според него такива не трябва да се случват в последния момент и без да са обмислени.

