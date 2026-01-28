Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. След отказа на председателя на парламента Рая Назарян, управителя на БНБ Димитър Радев, двамата подуправители на Централната банка Петър Чобанов и Радослав Миленков да поемат длъжността, срещите на "Дондуков 2" завършват за днес с разговор с третия подуправител на БНБ Андрей Гюров. Той е ръководещ управление „Емисионно“ и член на УС на БНБ.

Срещата между президента Илияна Йотова и Гюров беше закрита за медиите. Андрей Гюров заяви, че е провел „много важен и знаков разговор“ с вицепрезидента Илияна Йотова на фона на засиления обществен и институционален интерес към процеса по съставяне на служебно правителство.

По думите му и двете страни са наясно, че в момента към институциите са насочени много погледи, а обществените очаквания са изключително високи. По време на разговора Гюров е подчертал, че провеждането на честни избори е възможно само при коректно и открито сътрудничество между всички държавни институции. „Казах на президента, че честни избори могат да бъдат организирани само при честно взаимодействие между институциите, които са чули гласа на площада и знаят какво искат гражданите“, заяви той.

„Споделих с президента, че съм готов да поема отговорността и поста, ако това стане при ясни принципи, без скрити условия“, каза подуправителят на БНБ. Сред основните принципи, които той е очертал, е ангажиментът България да следва европейските стандарти. „България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори“, подчерта Гюров. По думите му такива избори са възможни, единствено ако служебното правителство не се намесва в политическия процес и запази дистанция от всички партии.

Подуправителят на БНБ уточни, че разговорите по темата продължават и че ще остане в контакт с вицепрезидента Илияна Йотова.

Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10. На 29 януари, в 13 ч. държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари пък Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.