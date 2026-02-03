Президентът Илияна Йотова прие за разговори на "Дондуков" 2 представители на ПП-ДБ. Срещата е част от втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии. В президентството пристигнаха председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и депутатите Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, Атанас Атанасов, Йордан Иванов и Николай Денков.

"Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултации. Убедена съм, че и вие, както и аз, съзнавате важността на тези дни и седмици за ситуацията в България, за нейното развитие и за това максимално да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес", заяви държавният глава във встъпителното си слово.

Партиите в очакване на ходовете на Йотова за служебния кабинет и изборите

Тя спомена и "минималните поправки в Изборния кодекс, които са приети от Правна комисия в парламента" . По думите ѝ една от най-важните теми в разговорите ще бъде какво трябва да се направи, за да се гарантират очакванията на българите по отношение на дните до изборите и самия ден на вота.

Йотова подчерта важността да има и известна приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет. "Най-малко от гледна точка на това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и откъде да тръгнат. Тази дейност и тази отговорност ще продължат до съставянето на редовно правителство", заяви тя.

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер

Ивайло Мирчев от своя страна изтъкна важността от провеждането на честни избори, „защото при предишния служебен кабинет, такива не бяха проведени”. ”Това беше констатирано и от Конституционния съд. Видяхме и как предходният служебен премиер обслужваше модела "Борисов-Пеевски" Считаме, че това не бива да бъде допускано”, добави народният представител.

По думите му, за да има честен вот - на първо място трябва да има вътрешен министър, който да направи всичко възможно да противодейства на купуването на гласове. "На предишните избори през октомври 2024 г. ние подадохме сигнали до МВР и до контраразузнаването, но по тях не беше направено нищо. Затова ни е необходим много силен вътрешен министър", заяви той. Мирчев допълни, че трябва и силен министър на правосъдието, който да предложи нов изпълняващ функциите главен прокурор. "Тъй като именно главният прокурор осигури това купувачите на гласове да бъдат защитени преди малко повече от година", аргументира се той. Депутатът подчерта, че трябва да се направи така, че парите, които се отпускат на общините, да не служат за купуване на гласове.

Асен Василев също изтъкна най-важната задача на служебния кабинет - провеждането на честни избори. "Трябва да погледнем и към другите тежки задачи на служебното правителство. Една от тях, която има огромен ефект и върху финансите, здравеопазването, образованието, както и върху регионалната политика и транспорта, е изпълнението на критериите за оставащите 3 милиарда евро по ПВУ", заяви той. Председателят на ПП припомни, че кабинетът „Желязков“ е предоговорил част от условията, но дори при тях остават над 40 закона, които трябва да бъдат приети до края на юни. "Имаме работещ парламент, но тези закони все още не са внесени от кабинета „Желязков“. Така че, ако те са готови или на какъвто и да е етап на подготовка да се намират, най-вероятно служебният кабинет ще трябва да свиква извънредни заседания и да се изпълнят необходимите реформи", подчерта Василев. По думите му е ясно, че около 700 милиона лева най-вероятно ще бъдат загубени заради отказа от Антикорупционната комисия, която беше окончателно закрита миналата седмица.

Според Божидар Божанов "служебният кабинет трябва да спре кранчето на модела "Борисов-Пеевски", за да не се презареди той през изборите". "Важно е и във външнополитически аспект България да остане коректен партньор в Европа. Видяхме как в края на редовния кабинет се подкопава общата европейска позиция, появявайки се на някакви форуми и подписвайки нещо несъгласувано. Важно е външната ни политика да е предивидима, а отношението ни към партньорите от ЕС - да е коректно и партньорско", категоричен е той.

От своя страна Николай Денков припомни, че самият той е бил поканен за служебен министър през 2017 година. "Още първата седмица се оказа, че предишният редовен министър беше нарушил доста тежко регламентите, свързани с европейските средства", обясни той. Денков подчерта, че трябва новите служебни министри "първо да проверят за това какви мини и какви бомби са заложени в министерствата, защото почти във всяко министерство ще има такива". "Моят съвет към служебните министри е максимално бързо да ги извадят на бял свят, защото това е единственият начин да ги обезвредят навреме", посъветва той.

Атанас Атанасов изтъкна, че служебното правителство трябва да има "смелостта да предприеме необходимите кадрови промени в службите, за да осигури честното провеждане на изборите". "Най-широко разпространената организирана престъпност в България е купуването и продаването на гласове. Трябва да се направи усилие от новия вътрешен министър, който се надявам да е смел човек, и да се предприемат действия", изрази надежда той.

След разговорите при президента Божидар Божанов коментира предложението на ГЕРБ-СДС да бъде избран нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. „Това е сравнително абсурдни и комично на този етап с оглед на факта, че има достатъчно хора, които са заявили, че са готови. В кръга на шегата ще кажа, че на господин Борисов му остават 20 дни, за да изпревари Станко Тодоров като най-дълго управлявалия премиер. Той цял мандат се оплаква как не е премиер, но извън шегата едва ли това има основание да го обсъждаме изобщо”, заяви той.

На въпрос има ли наистина избор за подходящ служебен премиер - той посочи, че има четирима кандидати за поста, които са директно свързани с Пеевски. „И предвид, че протестът изхвърли именно модела „Пеевски–Борисов“, не би било разумно Пеевски да управлява и служебния кабинет”, посочи той.

Асен Василев подчерта, че „изборът на служебен кабинет е изцяло на президента”. „Това, което казваме, е, че е много важно служебният кабинет да може да проведе честни избори.Да, изборът е ограничен до пет лица, които са се съгласили да бъдат служебен министър-председател. В кръга има и три лица, които използваха извинения. Говоря за хората от Централната банка, които също могат да бъдат, но това би сложило край на кариерата им в Централната банка. И са предпочели да си запазят кариерата. Те казаха, че противоречи на закона. Не, не противоречи”, категоричен е той.

И изтъкна, че най-разумната дата за изборите, за да не са навръх Великден - очевидно вече не е 29 март „Следващата разумна дата е 19 април”, посочи Василев.

Преди ПП-ДБ на "Дондуков" 2 за разговори пристигнаха представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС - зам.-председателите на парламентарната група Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева.

Припомняме, че Илияна Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

Редактор: Станимира Шикова