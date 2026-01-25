След оставката на Румен Радев политическите партии очакват първите решения на новия президент Илияна Йотова. Основният въпрос е кога тя ще задейства конституционната процедура за назначаване на служебен кабинет и дали преди това ще проведе консултации с парламентарно представените сили.

От ГЕРБ изразиха надежда, че Йотова ще успее да състави политически неутрално служебно правителство. Въпреки това от партията не посочват конкретно име от т.нар. „домова книга“, което биха подкрепили за служебен министър-председател.

„Смятам, че тя има по-голям опит и може да направи политически неутрално правителство. ГЕРБ няма да дава съвети нито кой да бъде служебен премиер, нито кои да са министрите“, заяви Деница Сачева. По думите ѝ Илияна Йотова има реален шанс да конструира кабинет, отдалечен от партийните влияния.

От ГЕРБ подчертаха още, че Румен Радев не представлява заплаха за партията, а действията му към момента са в сферата на популизма.

В ПП–ДБ настояват подуправителят на БНБ Андрей Гюров да бъде назначен за служебен премиер. Според Атанас Атанасов вече е късно за провеждане на избори на 29 март и има индикации за договорка вотът да се състои след Великден – на 19 април.

Паралелно с очакванията към президентската институция, в ПП–ДБ се заговори за напрежение в коалицията, след като „Продължаваме Промяната“ поставиха условия за съвместното явяване на изборите.

„Тепърва ще започнат преговорите. И ние имаме условия. Има воля от трите политически сили да се явят заедно. Първата ни задача е още тази седмица да подпишем споразумение за участие в изборите“, заяви Атанасов.

От ПП обясниха и решението си в кандидатските листи да не участват Даниел Лорер и Явор Божанков.

„Тези условия са известни и разбираеми. Разликата е, че вече са официално решение на Националния съвет. Това, което не искаме, е тепърва да се влиза в спорове как да се редят листите“, каза Николай Денков.

По темата за изборната технология от ГЕРБ заявиха, че ще продължат да подкрепят предложението на „Има такъв народ“ за въвеждане на сканиращи машини.

„Ще подкрепим решението на ИТН, защото имаме коалиционно споразумение. Сроковете са критични и има текстове, които се нуждаят от прецизиране, но искаме да бъдем предвидим партньор“, подчерта Сачева.