Първото оттегляне на държавен глава в българската история вече е факт. В петък Румен Радев предаде щафетата на Илияна Йотова, с което тя постави друг прецедент – стана първата жена президент на България. Това събуди редица въпроси около образа на Радев: Какво следва оттук нататък?, Ще се появи ли нов проект на политическата сцена в следващите дни и може ли той да бъде „спасение”?

На тези въпроси отговарят членове на комитета, който го издигна начело на държавата – историкът проф. Искра Баева и бизнесменът Васил Василев в предаването „Офанзива”.

Според проф. Баева България има нужда от „много масивна и дълбока промяна“, която трудно може да бъде реализирана чрез стандартен партиен модел. Според нея краткотрайните политически проекти не укрепват демокрацията, а по-скоро улесняват задкулисното управление.

„Скептична съм доколко може да се промени една дълбоко корумпирана система отгоре“, посочи тя.

Баева смята още, че Радев е трябвало да довърши мандата си, като липсата на видими резултати не е заради отсъствие на воля, а заради средата и „корупционната основа“, върху която се гради системата.

Васил Василев определи евентуалния проект около Радев като дългосрочен, а не краткосрочна инициатива. Според него Радев ще бъде изправен пред сериозен избор след предстоящия вот – както по отношение на партньорства, така и за посоката на проекта си. „В теорията на възможното е той да не бъде първи на изборите“, отбеляза той, но допусна, че е възможно да се стигне до пълно или плаващо мнозинство в зависимост от резултатите.

Друг важен акцент е необходимостта от нов обществен договор. Проф. Баева подчерта, че той трябва да означава овластяване на обществото, а не просто смяна на политически сили, и не бива да бъде писан „под ничий диктат“.

Василев обаче изрази мнение, че такъв договор има нужда от автор и защити ролята на Радев в този процес.