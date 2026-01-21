В 10 часа на 23 януари Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев. Това съобщават от пресцентъра на КС. Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

Държавният глава подаде оставката си във вторник. Конституцията предвижда, че в такъв случай пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на обстоятелствата, посочени в акта за оставката. Достигането до финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица. За него не се събират нито доказателства, нито становища. Не се и изслушват страните.

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.

В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста преди края на мандата си. През 1993 г. тогавашният вицепрезидент Блага Димитрова сама поиска да напусне след година като заместник на Желю Желев.

