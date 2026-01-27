Президентът Илияна Йотова започна консултации за съставяне на служебно правителство. Първа с държавния глава говори председателят на Народното събрание Рая Назарян. Срещата започнa преди обяд. След нея стана ясно, че Назарян не приема да заеме длъжността служебен премиер.

Срещата между двете остана затворена за медиите. "Очакваме бързи и скорошни избори, затова обсъдихме най-важното за служебния кабинет, както и какви да бъдат фигурите на премиера и вътрешния министър, за да се организира честен вот. Президентът трябва да прецени кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност. Иначе, ще има очаквания за намеса в изборния процес", обясни Рая Назарян след разговора с Йотова.

Кои са първите задачи на Илияна Йотова като президент

По думите ѝ датата на изборите очевидно няма да е 29 март, но все още няма яснота коя ще бъде.

Припомняме, че част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери. Сред отказалите се от поста беше и Рая Назарян. Вероятно до края на седмицата ще се проведе и среща с Радев. А ако никой измежду управителите и подуправителите на БНБ не приеме да бъде служебен премиер, тогава Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата и с омбудсмана и заместника му.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.