Какви са новите задачи на Илияна Йотова? Като шести президент на България, едно от първите нейни решения ще бъде кой от домовата книга да бъде назначен за служебен премиер. Очаква се насрочване на консултации с възможните кандидати.

България има нов президент

Заедно с указа за назначаване на служебно правителство очакваме и указ за насрочване на дата на изборите. Една от споменаваните беше 29 март. Това обаче вероятно означава процедурата по избор и назначаване да приключи до края на следващата седмица.

