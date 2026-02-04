Президентът Илияна Йотова прие за разговори на "Дондуков" 2 представители на "БСП-Обединена левица". Срещата е част от втората фаза на консултациите - с парламентарно представените партии, за избор на служебен премиер. В президентството пристигнаха председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев и зам.-председателите Кирил Добрев и Мая Димитрова.

„Благодаря, че се отзовахте на поканата за консултациите и показвате отговорно отношение като парламентаристи на фона на предстоящите избори и тежките решения, които предстоят в държавата. Смятам, че целта ни е обща. Тя беше ясно заявена от стотици хиляди граждани по време на протестите - не само по отношение на справедливата работа на институциите и борбата с корупцията, но и като първо и основно условие: провеждането на честни, прозрачни и много добре организирани избори. Само така можем да върнем доверието на хората в изборния процес, а оттам - и в институциите", заяви президентът Йотова.

„ДПС-Ново начало” при президента: Служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата

Тя подчерта изключителната важност на консултациите и изтъкна, че до този момент те са "много резултатни и съдържателни". "Искам да чуя мнението Ви за това какво трябва да се направи в следващите месеци. Преценката ми, както и на моя екип, е, че трябва да се спре ценовият шок, да се набележат най-спешните и реалистични мерки за най-уязвимите и най-бедните - нещо, което напълно приляга и на вас като лява партия. Трябва да видим и какво ще правим с проектите и финансирането на общините, които не могат да чакат повече, както и как ще изпълняваме нашите европейски и външнополитически ангажименти", подчерта държавният глава.

Йотова изтъкна, че всичко това се случва на фона на липса на бюджет - или поне на адекватна финансова рамка. "В момента работим с 1/12 от миналогодишния бюджет, а бюджетът за 2025 г., независимо от добрите или лошите си страни, все пак не е бюджет на държава, която вече е в еврозоната", заяви тя.

Драгомир Стойнев изрази мнение, че "цялата държава разбира в каква тежка и абсурдна ситуация сте поставена". "Според мен и самите политически сили, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел. Може би остана само ПП–ДБ, която беше и най-големият радетел за тези промени. Вие нямате свободен избор и сте ограничена от определен брой хора, измежду които може да избирате служебен премиер. Смятам, че НС също трябва да понесе своята отговорност. Казвам го, защото не трябва да се прехвърля отговорността към президентската институция или, още по-лично, към Вас", заяви той.

По думите му задачата на президента в момента е затруднена и заради липсата на бюджет. "Хората си търсят своето. Започва социално напрежение, а ние като социално отговорна партия усещаме недоволството у хората. За тях е важно ангажиментите да се изпълняват, но за съжаление виждам, че предстоят много трудни времена. Всички политически сили и парламентът, както казахте, сме длъжни да поемем отговорност и да помогнем на служебния кабинет в неговата дейност", изтъкна той.

Мая Димитрова подчерта, че промените в Конституцията са поставили президентската институция в много трудна ситуация. "Но законите и най-вече Конституцията трябва да се спазват и да се изпълняват. Основната задача на служебното правителство е да организира и проведе честни и прозрачни избори и да върне доверието на гражданите в изборния процес", заяви тя. И изтъкна, че позицията на "БСП-Обединена левица" е, че промени в Изборния кодекс не трябва да бъдат променяни в последния момент. "Технологията на гласуване не трябва да бъде променяна най-малко година и половина преди вота", категорична е Димитрова.

Кирил Добрев изтъкна, че всяко участие във властта носи своята цена, припомняйки участието на партията в управленската коалиция. "От БСП си даваме ясна сметка каква цена бихме платили за участието си в това управление. Но в навечерието на предсрочните избори, единственото, което трябва да направи правителството, е да гарантира честни избори и безпристрастност на служебния кабинет. Но с промените в Конституцията и с вчерашните екстравагантни предложения на виновниците за тези промени става ясно, че ние не можем да кажем с ръка на сърцето, че ще имаме напълно безпристрастен процес", заяви той.

И беше категоричен, че от партията са категорично против промени в последния момент на Изборния кодекс.

След разговора с президента Драгомир Стойнев подчерта, че с Илияна Йотова "е обсъдено нещо много по-важно от това кой да бъде конкретният служебен премиер" .

"Говорихме за това, което трябва да се случи в държавата. Затова чрез вас медиите ще апелираме към всички останали политически сили - за разум и за държавническо поведение. От БСП сме изключително притеснени за социалната несигурност и за това, че много граждани се тревожат за своето съществуване и се чувстват изоставени поради липсата на бюджет", изтъкна той.

В 10 часа Йотова прие за консултации представители на "ДПС-Ново начало". Предстоят и разговори и с "Има такъв народ". Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

Редактор: Станимира Шикова