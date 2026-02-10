Последен кръг от консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи преди назначаването на служебен премиер. В 10.00 ч. на "Дондуков 2" са поканени представителите на Алианса за права и свободи, в 11:30 ч. - на МЕЧ, а от 13.00 ч. е срещата с "Величие".



Припомнямe, че от 10-има кандидати за служебен премиер от така наречената "домова книга" само петима изразиха съгласие да заемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

