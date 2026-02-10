Снимка: iStock
-
Лавров: Преговорите за Украйна продължават, има да се извърви още много път
-
Калоян Паргов: БСП е на ръба, необходима е пълна мобилизация по време на предизборната кампания
-
Политолози: Предстоят ни най-трудно прогнозируемите избори
-
Доц. Орманджиев: Има вероятност тази седмица да знаем името на бъдещия служебен премиер
-
Данчев: Крум Зарков е глътка свеж въздух, от която БСП има нужда
-
Ива Митева: Избързахме с влизането в еврозоната
След последните срещи тя ще трябва да назначи служебен премиер
Последен кръг от консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи преди назначаването на служебен премиер. В 10.00 ч. на "Дондуков 2" са поканени представителите на Алианса за права и свободи, в 11:30 ч. - на МЕЧ, а от 13.00 ч. е срещата с "Величие".
Припомнямe, че от 10-има кандидати за служебен премиер от така наречената "домова книга" само петима изразиха съгласие да заемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Ключова политическа седмица: Илияна Йотова ще проведе последни консултации с партиитеРедактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни