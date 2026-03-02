"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на коалицията бяха внесени в Централната избирателна комисия от лидера на БСП Крум Зарков.

"Регистрираме се за тези избори с нагласата да върнем българската политика в коловоза на нормалността. Край на яловите скандали, на грозните ругатни и на очевидните предателства. Политика според принципите. Нашите принципи са ясни – те са социалистически и са споделяни от всички леви партии по света: справедливост, солидарност, свобода", заяви Зарков след приключване на регистрацията.

По думите му тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско олигархично управление, което трябва да бъде прекратено. "Те не могат да бъдат реализирани и в условията на войни. Затова изваждаме на преден план борбата за правова държава и усилията за мир. Ще работим за качествен живот на българските граждани в справедлива България и в мирна Европа", изтъкна той.

Лидерът на БСП беше категоричен, че няма притеснения за предстоящия вот на фона на това, че социологията не дава на партията му големи шансове. Той подчерта, че вижда какво се случва в страната - че има мобилизация на българските социалисти. "БСП ще участва в следващия парламент и ще участва по много значим начин", заяви той.

Зарков коментира и ситуацията в Близкия изток. Според него българските власти са длъжни да дават достатъчно информация на гражданите, за да не се притесняват. "Има напрежение в българското общество, а такива едностранни действия като тези на атаките обикновено не водят до нищо добро. Нова унищожителна война в Близкия изток е лоша за всички. Тя е лоша за България, лоша е за Европа. Затова се надявам българските и европейските власти да правят всичко възможно, за да държат страната ни и континента далеч от военни сблъсъци", подчерта той.

Зарков посочи, че президентът Илияна Йотова ще свика КСНС, ако прецени, че това е необходимо. "Не бива да се политизира излишно и да се играе със страховете на хората. В същото време не бива да се подценяват легитимните притеснения на българските граждани. Затова нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност", подчерта партийният лидер.

Редактор: Станимира Шикова