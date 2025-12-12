-
Той посочи важните акценти за "БСП-Обединена левица" в работата на кабинета
Вчера имахме събрание на Изпълнителното бюро на БСП, а днес на Коалиционният съвет на „БСП- Обединена левица”, следващата седмица ще свикаме Националния съвет на БСП. Българската социалистическа партия стана част от управлението заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата. Правителството подаде оставка водено от гражданите именно заради тази стабилност и обществено спокойствие. В управлението бяхме, за да се стабилизират основните системи в държавата – социалната, икономическата, здравната и финансовата. Това съвместно управление беше опит за запазване на нашия облик. Това заяви лидерът на БСП Атанас Зафиров по време на брифинг на „БСП-Обединена левица”.
„За по-малко от година успяхме да се преборим за активна политика за увеличаването на доходите, запазването на швейцарското правило за всички пенсионери, увеличаване на МРЗ и други социални плащания. Обявихме война на „къщата на ужасите”, функциониращи като домове за възрастни хора. Започнахме битка за здравето и сигурността на децата. Рестаритахме и ускорихме всички големи инфраструктурни проекти – републиканската мрежа и ВиК сектора. Повишихме средствата за спорт и младежки политики и парите за изграждане на спортни съоръжения”, каза още той.
„Предприехме мерки за водната криза, спряхме продажбата на оборудването на АЕЦ Белене и запазихме възможността за неговата реализация”, допълни Зафиров.
Той категорично заяви, че БСП е против България да даде гаранция за Украйна в размер на 1,2 милиарда евро.
„Никога не сме спирали да чуваме протестите и този път ги чухме. Последните седмици бяха преломни, управляващите показаха че могат да чуват гласа на гражданите и да действат адекватно в интерес на обществото”, допълни той.
Пътят за нас е един – откровен разговор и реинтеграция на хората с ляво мислене, заяви още Зафиров.
Той каза, че на дневен ред е един важен въпрос – хората на улицата са скептични към целия политически елит, независимо дали са част от опозицията или управляващите.
Много е важно да не разрушим държава остра и да запазим стабилността, коментира още той.
„Ние ще защитаваме приемането на социално ориентиран бюджет. Затова и днес нашите депутати бяха рамо до рамо с протестиращите синдикати. Трябва да е ясно какви щети ще има от удължаването на бюджет 2025”, посочи още Зафиров.
Синдикати с акция пред парламента, изготвиха списък с въпроси към депутатите за бюджета
България има нужда от стабилна, спокойна и разумна и диалогична политическа среда, която да гарантира промяна, стабилност и сигурност, каза още лидерът на БСП.
Румен Петков, като представител на коалицията „БСП-Обединена левица”, заяви, че консолидацията на лявото пространство е необратимо и няма алтернатива. Той беше категоричен, че организацията е демократична, чути са гласовете на всички симпатизанти, диалогът не е прекратяван.
Петков беше категоричен, че бюджетът трябва да бъде приет, защото от него зависят много граждани, но също така е важен и за инвестициите и бизнеса.
Според него хората, които са посегнали на Конституцията, са организирали протестите, довели до оставка на правителството. „Кои обаче са в „домовата книга” и от ПП-ДБ кого довеждат на власт със служебното правителство?”, запита той. Също така запита кой е извършил „погромите в съдебната система” – с разделянето на ВСС на две, а също така да не може да бъде и сменен състава на ВСС. И отговори – ПП-ДБ.
„Така че да си дадем сметка какви хора са изправени срещу българското правосъдие, правораздаване и правоохрана. И нека всеки направи своя избор – с кого, накъде и как”, заяви още той.
„Когато протестираме, трябва да знаем какво искаме”, коментира още Петков.
Той беше категорична, че властта за БСП не е самоцел.Редактор: Цветина Петрова
