Протестна акция на синдикатите пред Народното събрание. КНСБ и КТ "Подкрепа" са подготвили списък с въпроси, на които държат да получат отговор от народните представители преди да се пристъпи към бюджетната процедура. Основното им становище е, че последните проектозакони - за план-сметките на държавния бюджет, на обществоното осигуряване и на Здравната каса, са по-добър вариант от това да се внесе удължителен Закон на бюджета за 2025 г.

"Първа точка след гласуването на оставката на кабинета би трябвало да бъде обсъждане на промените на Закона за бюджета. Затова сме тук. Защото всичко, което чухме в четвъртък, е, че депутатите нямат намерение да гласуват този бюджет. А всъщност в него има въпросителни или, по-скоро, решения, които обуславят 15-те въпроса, които сме написали и очакваме отговори", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Синдикатите излизат на предупредителен протест

Той подчерта, че първият въпрос към депутатите е какво става с минималната заплата. "Защото е много лесно да минем на удължителен закон. Но там пише, че през януари може да харчим до размера на харчовете през 2025-а и не повече от приходите на януари 2026-а. Там не пише нищо за нова минимална заплата. Половин милион души чакат това увеличение, много от които протестираха през последните месеци", обясни той.

