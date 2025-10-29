Снимка: iStock
-
"Пресечна точка": За издръжката за живот и за количествата храна, които изхвърляме
-
Заснеха зрелищни кадри от окото на урагана „Мелиса“ (ВИДЕО)
-
Ураганът „Мелиса” връхлетя Куба
-
Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София
-
Бюджетът на НЗОК - с 260 млн. евро по-висок от предвиденото
-
Спортни новини (29.10.2025 - обедна)
Причината - минималната работна заплата от 1 януари догодина
КНСБ и КТ „Подкрепа” излизат на предупредителен протест в петък преди Националния съвет за тристранно сътрудничество да обсъди бюджета за догодина.
Синдикатите организират акцията заради несъгласието си с определянето на минималната работна заплата от 1 януари догодина на 605 евро вместо 620, и заради „липса на адекватна държавна политика по доходите”.
Минималната работна заплата догодина ще е 605 евро
Според синдикалните организации определянето на минималната работна заплата чрез закона за бюджета нарушава Кодекса на труда, в който е разписан механизъм за определянето на нейния размер като 50% от средната заплата.
"Когато няма съгласие и нямаме формула, която да адаптира директивата, да се твърди че отмяната на член 244 за една година е решение за нещо си, за нас е скандално. Още повече че не сме чули нито един аргумент защо това се прави", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни