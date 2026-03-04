МЕЧ се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на партията бяха внесени в Централната избирателна комисия от председателя на парламентарната група Кирил Веселински и членове на политическата формация.

"Регистрираме се с 6066 подписа в ЦИК - като за отличници. Събрали сме над 15 000 подписа. Спокойни сме, уверени и със самочувствие, че МЕЧ ще бъде отново парламентарно представена партия и фактор в 52-рото Народно събрание", заяви Веселински.

Той изрази убеденост, че след изборите на 19 април ще се създаде антикорупционно мнозинство, "което ще се противопостави не на абстрактна олигархия, а на модела на Борисов и Пеевски, който ограбва българския народ". "МЕЧ ще бъде част от това мнозинство и вярвам, че това ще е основен мотив и за останалите партии - нови и стари. Ние ще търсим партньори във всички партии извън ГЕРБ и ДПС", подчерта той.

МЕЧ при президента: Сегашният кабинет беше сформиран с големи политически предателства

По отношение на лидера на МЕЧ Радостин Василев, който е блокиран в Дубай заради отменени полети в разгара на конфликта в Близкия изток, Веселински беше категоричен, че "по-късно тази вечер или утре Василев ще пристигне в България".

Според Веселински парламентарно представените партии е трябвало да присъстват на Съвета за сигурност при премиера Андрей Гюров. "България е парламентарна република и председателите на парламентарните групи трябва да бъдат запознати с обстановката, за да се успокои обществото. Сигурността на българските граждани в Близкия изток е застрашена заради войната и ядрените потенциали на засегнатите държави. Именно затова трябва да бъде свикан Съвет за национална сигурност, който да обхване всички парламентарно представени партии, защото избирателите очакват те да ги информират и да участват във вземането на решения. В противен случай остава усещането, че решения се взимат зад гърба на хората, което поражда притеснение и недоверие", категоричен е той.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова