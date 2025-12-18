МЕЧ - осмата политическа сила в парламента, провежда консултации с президента Румен Радев за съставяне на нов кабинет. Формацията бе представена от лидера си Радостин Василев, председателят на парламентарната им група Кирил Веселински, Красимир Манов и Христо Расташки.

"Пред този парламент все още предстоят важни задачи. Хората го очакват. Освен това стои и въпросът с повишаването на честността и прозрачността на изборния процес. Последните избори бяха едни от най-проблемните. Това го доказа и Конституционният съд”, заяви президентът по време на консултациите.

„Заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се сформира работещо правителство без политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства - на ИТН и БСП, което доведе до недоволството и сред техните избиратели. За една година в този парламент видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения. Освен това не само не се вслуша в гласа на опозицията, но и показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"В пленарна зала имаме огромни и не просто политически различния с огромна част от народните представители, избрани с купени гласове, корпоративен вот и натиск. Имаме цивилизационни различиия с голяма част от народните избраници. Напрежението в пленарна зала ескалира до степен на физическа саморазправа, защото хора от "ДПС-Ново начало", които не говорят български език и не са избрани легитимно, си позволяват открито да заплашват лидери на партии и семействата им. Ние заради това се казваме МЕЧ, а не памук, защото не позволяваме никой да поставя под съмнение личната неприкосновеност на българските граждани", обясни Василев.

По думите му това било "последното правителство, което можеше да бъде сформирано чрез такъв тип политическо предателство". Лидерът на формацията беше категоричен, че кабинетът не бил свален от опозицията, а от огромния обществен натиск от площадите.

"Този протест не беше за бюджета. Той беше срещу Борисов, Пеевски и срещу модела на грабежа. Това мнозинство не е в състояние да свърши нищо добро. Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, България не е далеч от революция. Революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски, "ДПС-Ново начало" и Бойко Борисов", посочи още Василев.

Според него най-подходящо е изборите да се проведат в първата седмица на април - преди Великденските празници.

След консултациите Василев подчерта, че ако партията му получи третия мандат - той ще направи всичко възможно "чисто технически той да бъде задържан, за да може изборите да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за студове и снегове".

"Време, в което ще е логистично по-удобно провеждането им. Както и президентската администрация каза - няма избори през февруари. Това е сложен месец. Колкото и да ни се иска да се направят по-бързо избори, те трябва да се организиарт и в удобен за гражданите период. Нямаме никакво намерение с тези в парламента да правим каквато и да било конфигурация", обясни лидерът на МЕЧ.

Той изтъкна, че формацията му е подготвила предложения за Закон за допълнение и изменение на Изборния кодекс. "Имам огромни съмнения, че това мнозинство в НС може да допусне промяна на Изборния кодекс, която да доведе до по-честни и справедливи избори", заяви Василев.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Трети от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Следващи бяха от „ДПС - Ново начало“, откъдето заявиха, че подкрепят удължителния бюджет, макар той не е най-добрият вариант и смятат, че политическият живот на този парламент е приключил.

От своя страна „БСП-Обединена левица“ сподели пред президента, че е предложила ново разглеждане на редовния бюджет, тъй като удължителният закон крие големи рискове за социалните придобивки на уязвимите граждани.

А от „Има такъв народ“ заявиха, че не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-вия парламент.

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

