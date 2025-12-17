Петата политическа сила в парламента - „БСП - Обединена левица“, проведе консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев. На срещата партията бе представена от вицепремиера в оставка Атанас Зафиров, председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев, също и от зам.-председателя Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов и Манол Генов. „БСП - Обединена левица“ беше част от управленската коалиция на кабинета „Желязков“, заедно с ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“. Коалицията се ползваше с подкрепата на „ДПС - Ново начало“.

В началото държавният глава отбеляза, че партията се намира в труден момент заради двете оставки - на правителството и на Изпълнителното бюро, но изрази увереност, че ще се справи с предизвикателствата.

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка

Атанас Зафиров отвърна, че след година спокойствие и стабилно правителство, кризата може би се завръща. „Важен е въпросът дали ще градим, или ще рушим. През януари ние решихме да градим, като приехме да влезем в управлението, за да спрем каскадата от политическа нестабилност. Задаваха се три предизвикателства - инфлация, спекула и еврозона. Колко сме изпълнили стремежите - анализите ще покажат, но е факт, че първи повдигнахме темата за цените, подготвихме и специален законопроект за овладяване на спекулата и смятам, че не позволихме да се развихри безконтролна спекула. Относно международната обстановка - имаше ескалация в отношенията между ЕС и Украйна. Ние водихме балансирана политика без крайни решения. Успяхме да спрем 10-годишен военен договор с Украйна, който беше много задължаващ“, обобщи Зафиров.

По думите му БСП е била социалният вектор в управлението. „Участието на нашите министри може да се обобщи с положителна оценка, не генерирахме корупционен скандал. Протестите имаха субектно-обектен характер, имаха за фундамент стремеж към лидерство. Оставката на правителството вече е факт, наясно сме, че претърпяхме щета от участието във властта. Има напрежение в нашата коалиция. В резюме, участието ни в държавнически план е удовлетворително, но в тяснопартиен - не. Заради партиен егоизъм парламентът и правителството загубиха легитимност и не бихме участвали в разговори за нов кабинет“, подчерта Зафиров. Той уточни, че БСП ще участва активно в дебатите за промени в Изборния кодекс, като подкрепя машинното гласуване, но не в настоящия си вид. Според Зафиров голяма част от избирателите на левицата държи и на хартиеното гласуване, затова предстои изясняване на позицията на формацията по темата.

„Понесохме много критики заради нашите предложения в първия вариант на бюджет. За нас най-важна беше социалната му част, но за тази цел трябва да има стабилни приходи. Не може да има силна държава без стабилни финанси и справедливо данъчно разпределение. С удължителен бюджет поставяме под риск съществуването на големи групи уязвими хора от населението, както и социални системи. Автоматичното влизане на еврото няма да доведе до скок на цените“, смята вицепремиерът в оставка.

Президентът акцентира върху общественото доверие като основата на всеки градеж. „430 000 души ще останат без всякаква закрила с влизането в еврозоната, затова предложихме да разгледаме новия вариант на редовния бюджет. Удължителната план-сметка ще подложи на риск цялото общество и най-вече уязвимите групи. Политическата криза не бива да се превръща в социална“, посочи Драгомир Стойнев.

След края на консултациите Зафиров поясни, че темата с бюджета е била ключова в разговорите с президента. "С изненада научаваме за промяната в позицията на партньорите ни в съвместното управление. Обществото има нужда от редовен бюджет със силен социален вектор и със защита на инвестиционните процеси и увеличаване на заплатите. Много е рисково да влизаме с удължителен закон в първата ни година с евро. Със сигурност ще гласуваме за редовна план-сметка. Изненадва ме неразбирането на очакванията на обществото", коментира той.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Преди консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Редактор: Цветина Петкова