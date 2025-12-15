Заместник-председателят на парламентарната група Деница Сачева беше единственият представител на ГЕРБ-СДС, който отиде на консултациите за съставяне на нов кабинет при президента Румен Радев в понеделник. Това предизвика коментара му, че тя е дошла да отсрами мъжете в партията. "Нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени. Така че ви прави чест, че дойдохте" - обърна се държавният глава към Сачева.

На това тя отвърна, че единственият генерал в политиката, за когото тя работи, "добре знае кога е време за мъже и кога - за жени". А мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На "Дондуков" 2 Деница Сачева посочи, че в изпълнение на конституционното си задължение, ГЕРБ-СДС е изпратила един свой представител. "С коалиционните си партньори търсехме стабилност. България сега е член на Шенген и еврозоната, събрахме 8 млрд. лева допълнителни приходи, имаме и 4 млрд. лева по ПВУ в държавния бюджет. Правителството има политически резултати, макар шоуто и маркетингът да са на почит. Помолихме за отсрочка от 20 дни, за да приемем съгласувания с работодатели и синдикати бюджет. За съжаление, политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, призоваха за оставка и избори. Ние се вслушахме. Отчитаме грешките си, особено по отношение на първоначалния вариант на бюджета заради комуникационния дефицит със социалните партньори. Вероятно в следващите часове ще внесем удължителен бюджет", каза Сачева.

По думите ѝ ГЕРБ-СДС няма да участва в съставянето на ново правителство в рамките на сегашния парламент, за да има рестарт на публичното доверие. "Влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа. 7 служебни правителства за 9 години не са символ на единство на нацията, а работа за тежко разделение, което убива доверието в институциите. Смятахме, че политическата криза трябва да спре, затова седнахме на масата с партии, с които имаме различия - ИТН и БСП. Искахме да има стабилно правителство. Призоваваме към бързо свикване на предсрочни избори и излъчване на политически проект от президента", заяви още Сачева. Тя увери, че кабинетът ще продължи да изпълнява ангажиментите си към плавен преход в еврозоната.

"Политическите хаос и криза, а не еврозоната, са фактор за повишение на цените. Отнасяме се отговорно към европейската интеграция. Не си присвояваме успехи, а десетилетия наред сме работили за тях", допълни Сачева.

Според държавния глава правителството е проявило мъдрост като е подало оставка. "Неспособността за сформиране на правителство и за задържане на властта - това е причината за честите служебни правителства през последните години", изтъкна президентът.

"От години непрекъснато ми се внушава да създам политически проект. Надявам се да търсите отговори защо падна правителството, а това е закономерен финал на един управленски модел. Отказът да се чуе гласът на хората и бързите решения за влизане в еврозоната без мерки за овладяване на цените, доведоха до абдикация. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението - независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка. Несъстоятелно е внушението, че стоя срещу парламентаризма. Разделението идва от модела, който не работи за хората, а за тяснопартийни интереси или за тези на определен кръг от личности. Управлението работи за тях. Това правителство показа, че има нерегламентиран контрол върху институциите, нищо общо с демократичното управление. Има изчерпан морален кредит и катастрофална загуба на доверие", подчерта президентът Радев.

Сачева уточни, че ГЕРБ-СДС няма за цел предсрочни избори. "Има много идеи за Изборния кодекс, за тях трудно би бил намерен консенсус. Народното събрание ще реши дали да има промени, въпросът е доколко е удачно всеки път те да бъдат въвеждани непосредствено преди предсрочни избори. Всичко зависи и от решението за насрочване на дата за предсрочни избори", отбеляза тя.

Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на МС. Оставката идва след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията - пет от тях отхвърлени с мнозинство от депутатите, а шестият - неуспешен поради липса на кворум в пленарната зала, гласуван малко след обявената оставка. От ГЕРБ-СДС стояха зад правителството, в коалиция с "БСП-Обединена левица" и ИТН и с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Редактор: Цветина Петкова