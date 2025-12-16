Третата политическа сила в парламента - „Възраждане“, проведе консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев. На срещата партията бе представена от лидера си Костадин Костадинов, Цончо Ганев, Йордан Тодоров и Светослав Тодоров.

На въпрос на държавния глава има ли възможност за нова управленска конфигурация или трябва да се отиде на предсрочни парламентарни избори, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отвърна:

"Държавата се намира в кризисна ситуация, няма защо да губим повече времето на българския народ. Колкото по-скоро дойде нов предсрочен вот, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими. Това Народно събрание е политически мъртво, нелегитимно и незаконно. С решението на КС беше вкарана безпрецедентно цяла партия. Относно бюджета - има много сериозен проблем. Нужно е свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), защото се намираме в безпрецедентна ситуация - предстои да бъде унищожена националната ни валута. Излязоха и новите данни на НСИ, които макар манипулирани, показват, че инфлацията е близо 6%. Това значи, че не сме изпълнили изискванията. Бюджетът за 2025 г. се продъни, имаме несъбираемост на приходите от близо 50%. Това пък означава, че ще имаме свръхдефицит. Страната е тикана насила в еврозоната", коментира Костадинов.

По думите на председателя на третата политическа сила влизането в еврозоната следва да се отложи с една година. "Това е необходимо, за да се свика референдум. Освен това преходният период трябва да бъде увеличен от 1 на 6 месеца. Няма да има ново правителство в този парламент, но искаме да чуем какво ще се случи с нашите пари", изтъкна Костадинов.

Президентът заяви, че споделя безпокойствието на "Възраждане" относно еврото. "Предлагате ми да възкреся и легитимирам една власт, чиято смърт беше подпечатана на протеста. Не знам какво очаквате от един КСНС, но аз очаквам мнозинството да е на правителство, което предварително абдикира от отговорност, за да я прехвърли на мен и вас. Изходът от такъв съвет е ясен, това е просто загуба на време и трибуна за предизборна агитация. Важното е дали ще ходим на избори, защото имаме проблем с честността им", смята Румен Радев.

Консултациите при президента продължават във вторник

На свой ред Костадин Костадинов посочи, че сред исканията на партията за промени в Изборния кодекс са преброителни центрове, 100% машинен вот, както и представителство в ОИК. "Трябва да искаме да мотивираме българите да излязат да гласуват. Високата избирателна активност ще минимизира и маргинализира изборните манипулации. На практика сме в изборна кампания, а благосъстоянието на хората е най-важното и то преминава през запазване на българския лев. Искат от нас да унищожим и машините за печатане на лева", изрази мнение той.

По темата с въвеждането на единната евровалута Радев отвърна: "19 са държавите, провели референдум за влизане в Европейския съюз, което впоследствие се използва и за претекст за влизането в еврозоната. Както съм казвал и преди, смятам, че българите трябва да бъдат питани за влизането в еврозоната", потвърди отново мнението си държавният глава.

След „Възраждане“ на „Дондуков 2“ за консултации пристигат и от „ДПС - Ново начало“.

На излизане от консултациите Костадин Костадинов повтори позицията си, че парламентът е нелегитимен и изчерпан. Според него, ако има висока избирателна активност, ГЕРБ и ДПС биха имали най-много 60 депутата.

"Вече е и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите и връщането им, толкова по-добре. Подчертахме и желанието си България да запази лева. В момента страната е напът да бъде вкарана незаконно в еврозоната - без редовен кабинет и бюджет. Европейската комисия не се интересува от това и се държи като враг. Затова ще настояваме да бъде анулирано като нищожно това решение. Освен това ние сме против удължителния бюджет, защото не искаме държавата да продължи да задлъжнява. Трябва да се предложи нова план-сметка без дългове в нея. Дефицитът е маскиран, за да влезем в еврозоната, но той е огромен, защото икономиката не може да си осигури нужните приходи. Би следвало да се намалят разходите и да не се теглят нови заеми. Това може да стане със съкращаване на министерствата от 19 на 10", подчерта Костадинов. И допълни, че с президента е било коментирано насрочване на избори в последната седмица на март.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации за деня представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

На вторите - от ПП-ДБ заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на МС. Оставката идва след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията - пет от тях отхвърлени с мнозинство от депутатите, а шестият - неуспешен поради липса на кворум в пленарната зала, гласуван малко след обявената оставка. От ГЕРБ-СДС стояха зад правителството, в коалиция с "БСП-Обединена левица" и ИТН и с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

Преди консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Редактор: Цветина Петкова