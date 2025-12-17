Шестата политическа сила в парламента - „Има такъв народ“, проведе консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев. Партията беше част от управленската коалиция на кабинета „Желязков“, заедно с ГЕРБ-СДС и „БСП - Обединена левица“.

В началото на срещата държавният глава благодари на представителите на ИТН за присъствието предвид полемиките, които се водят в същия час в парламента. „Напълно осъзнавам факта, че в момента НС е по-интересно място от консултациите. Оценявам, че сте тук", заяви Румен Радев и ги попита как виждат следващите си ходове в политиката.

„БСП-Обединена левица“ при президента: Предложихме ново разглеждане на редовния бюджет

От своя страна ИТН заявиха, че не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-вия парламент. „Народното събрание продължава да работи. Държа да отбележа, че това е след промените, които направиха в Конституцията ПП-ДБ, ГЕРБ и с невероятната подкрепа на Делян Пеевски и на ДПС. Тази ситуация на нас не ни харесва. Ние даже атакувахме в Конституционния съд два пъти тези промени, така че тук сме в ситуация, в която просто е заваляло дъжд и ние се съобразяваме с това. Не го желахме този дъжд, направихме всичко възможно да не се случи”, коментира Тошко Йорданов.

Относно бюджета, той каза следното: „Днес в парламента ще се гласува само удължителният бюджет. Това, което направихме в началото ние като парламентарна група, гласувайки да влезе като точка старият бюджет, беше само за да стане ясно на всички български граждани кои са против него. Защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората, взеха да бягат от отговорност”, допълни той.

За промени в Изборния кодекс Йорданов каза: „Изключително забавно е как когато наближат избори, всички се сещат за Изборния кодекс и започват да предлагат промени, които да бъдат в изгода на една или друга политическа партия. Дебело искам да подчертая, че още с влизането в този парламент едно от нещата, които вкарахме в документа за съвместно управление, беше промяна на Изборния кодекс. Това мина на първо четене и комисии. Нещата, които сме предложили, смятаме, че тъй като те са правени в спокойна атмосфера, когато нямаше състояние на избори, са разумните предложения, които могат да бъдат приети, защото другото е кръпка на парче”. Той призова останалите партии да го подкрепят.

След срещата, Йорданов поясни, че е имало нормален диалог с президента в парламентарна процедура. „Опасявахме се, че може и да закъснеем за днешната среща с президента, тъй като едновременно преди това се провеждаше Председателски съвет в Народното събрание, който касаеше една от предизборните теми на ПП-ДБ, свързани с преразпределението на кабинетите в Народното събрание. Тоест, кой къде трябва да стои в кабинета и защо такъв като Делян Пеевски е в кабинет 222А. Около половин час ни занимаваха с едни скици, с разпределение и квадратури на кабинетите и накрая се стигна до следното - те се изненадаха от това колко са забравили тяхното минало. Стигна се до това, че всъщност, благодарение на Христо Иванов и част от „Демократична България“, още по времето на сглобката са приели възможността Делян Пеевски да стои във въпросния кабинет. Било им е удобно през цялото време да стои в този кабинет, там заедно пиха кафетата си и нямаха нищо против“, заяви Станислав Балабанов.

► Припомняме, че според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.