Четвъртата политическа сила в парламента - „ДПС - Ново начало“, провежда консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев. На срещата партията бе представена от зам.-председателите на парламентарната група Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов, както и от депутатите Джем Яменов и Айсел Мустафова.

"Винаги сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва скоро да има избори, а стабилно дългосрочно управление, така че то да реализира важни за страната политики. Смятате ли да работите за продължаване на живота на това НС?", попита в началото Радев.

Йордан Цонев отвърна, че „ДПС - Ново начало“ е подкрепяла управлението, за да се разреши политическата криза от последните години. "Предстояха важни събития, сред които влизането в еврозоната, затова имахме нужда от стабилност. Подкрепяхме само политиките и не сме участвали в изпълнителната власт с постове. Това беше наше решение, за да е ясно, че подкрепата ни е без изисквания. Не смятаме, че този парламент трябва да продължи работата си, той е приключил реалния си политически живот. Трябваше да се създаде редовен бюджет, а не удължителен. При сегашната ситуация, в която всички го искат, обаче ще подкрепим и него. Този парламент трябва да осигури промени в Изборния кодекс, които да дадат възможност на процеса да стане още по-прозрачен. Имаме предложения, които ще изложим. Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са напълно компрометирани. Искаме сканиращи и преброяващи машини, гласуване без компрометираните „Мадуровки“, заяви Цонев.

По думите на Цонев бюджетът не е бил добре комуникиран - нито със социалните партньори, нито с обществото. "Може да има много вариант на план-сметките, но важното е зад какво застава управляващото мнозинство. Първият бюджет беше по-добър от втория, а вторият - по-добър от удължителния, който е кризисен и не позволява определени политики. Според него се харчи каквото се събира, така че няма защита на социалните политики за обществото. Януари и февруари са най-слабите откъм постъпления на приходи, което ще затрудни процеса. Спекулата е основната опасност при въвеждане на еврото, защото институциите вече са готови, при тях няма проблеми. Ще продължим да бъдем активни и по време на служебния кабинет относно овладяването на спекулата", посочи още зам.-председателят на ПГ на „ДПС - Ново начало“.

Президентът подкрепи взимането на мерки срещу спекулата при въвеждането на единната европейска валута, но отбеляза, че е трябвало това вече да бъде направено. Цонев отговори: "Мерките в някаква степен наистина не бяха навременни. Трябваше да бъдем по-твърди, маневрени и действени".

Относно удължителния закон той обясни, че в него има текстове, които описват превалутирането и въпросът е решен, а ако има пропуски, те ще бъдат поправени между четенията.

Консултациите при президента продължават във вторник

Дотук консултациите при президента се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Преди консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Редактор: Цветина Петкова