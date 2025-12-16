Темата за консултациите с президента Румен Радев и политическата ситуация в страната продължава да бъде във фокуса на анализите. Социалният антрополог Харалан Александров и пиар експертът и университетски преподавател Александър Христов коментираха ролята на държавния глава в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Александров настоящата политическа обстановка има до голяма степен ритуален характер, който изпълнява стабилизираща функция в условията на висока обществена тревожност. „Консултациите имат смисъл, защото структурират и успокояват обществото. В момента вървят няколко паралелни процеса – предаване на властта, преходът от лев към евро, управлението на протестите и на постпротестната ситуация”, обясни той.

По думите му протестите навлизат в територията на т.нар. „революционна политика”, при която основният фокус е върху управлението на гнева и критиката в обществото. „Това е вид рейдж мениджмънт, който вече се осъществява чрез социалните мрежи и очевидно работи”, подчерта той.

„ДПС-Ново начало“ на консултациите: Подкрепяме удължителния бюджет, но той не е най-добрият вариант

Социалният антрополог отбеляза, че опозицията закономерно се опитва да капитализира общественото недоволство, но изрази сериозно притеснение за липсата на ясно лидерство по ключови геополитически въпроси. „В момента не е ясно къде е властта и кой носи отговорност България да не бъде въвлечена в неблагоприятни геополитически влияния, особено на фона на разколебаването и отслабването на Запада”, заяви Александров.

Христов определи ситуацията около президента с метафората „кръжи над пистата”. „Дошъл е моментът, в който или трябва да кацне, или трябва да отлети завинаги. Президентът е натрупал сериозен имиджов капитал, който или трябва да бъде превърнат в реална политическа подкрепа, или ще започне да се изпарява”, коментира пиар експертът.

Според него обществото натрупва все повече очаквания към Румен Радев, особено на фона на влошаващата се икономическа и политическа среда. „Тези очаквания могат много бързо да се превърнат в разочарование, ако не последва ясно решение”, предупреди експертът.

„Възраждане“ на консултации при президента: Избори през март са съвсем постижими

Христов посочи, че действията на президента все по-често наподобяват поведение на партиен лидер, включително в комуникационен и церемониален план. По думите му ако държавният глава реши да слезе на политическия терен, той разполага със значителен потенциал за подкрепа, макар и недостатъчен за самостоятелно мнозинство.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова