ГЕРБ-СДС се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Така коалицията става първата от парламентарно представените, които подадоха документи в ЦИК.

Документите на коалицията бяха внесени в Централната избирателна комисия от народните представители Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

Партиите и коалициите вече могат да се регистрират в ЦИК

„Внесохме 9999 подписа. Това е една малка част от 43-те хиляди подписа, които събрахме към момента, но толкова можехме да носим с господин Добрев. Достатъчно впечатляващо число. Бяхме регистрирани без забележки, така че коалицията за пореден път ще се яви в този формат на изборите”, заяви пред журналисти Росен Желязков след регистрацията.

„Влизаме в тази поредна кампания от спиралата от избори през последните години със спокойствие и самочувствие, защото сме постигнали много във всички формати, в които сме управлявали и защото 2025 година беше изключително успешна за българските икономика и финанси и за всички приоритети, които бяха поставени”, каза още Желязков.

„Както са казали консулите в Древен Рим: „Направих каквото можах, който може да направи повече”. В тази кампания ние не само ще очертаваме успехите, които сме постигнали, но ще очертаем и градежа, който предстои да се направи в България, защото постигнатото трябва да бъде надградено”, допълни още той.

Желязков коментира и ветото на президента Илияна Йотова върху поправките в Изборния кодекс, което депутатите отхвърлиха. „Това са промени, които през годините винаги са били на вниманието на политиците. Тогава, когато изборите ни заварват и нямаме цялата прогнозируемост на един нормален 4-годишен мандат, няма как да очакваме изборното законодателство да не търпи промени. Видяхте, че мнозинството, с което беше отхвърлено предложението на президента, беше предсказуемо, както беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с „ДПС-Ново начало”, заяви Желязков.

По думите му всяко служебно правителство по конституция е техническо. Заради това то се ползва с легална легитимност, която произтича от правомощията на президента, но пък няма политическа легитимност. „Както се казва, и хлябът и ножът са в служебното правителство и в ПП-ДБ, така че отговорността също е в техните ръце”, добави бившият министър-председател.

Служебният кабинет смени всички областни управители

Той коментира и смяната на областните управители от служебната власт. „Голяма част от тези областни управители бяха договаряни още по време на "сглобката". Докато бях премиер, направихме една смяна на областен управител. Какво се очаква от новите областни управители - предстои да разберем през следващите седмици”, каза Желязков.

Пред журналисти Делян Добрев отново опроверга твърдението, че напуска ГЕРБ. „Както виждате, дори участвах в регистрацията на партията на изборите. Ако някой ден реша да напускам политиката, ще го научите първо от мен”, заяви той. На въпрос дали ще бъде част от листите Добрев отговори: „Предполагам. Номинационните събрания предстои да се проведат съвсем скоро”.

