Снимка: БГНЕС, архив
-
След размяната на удари в Близкия изток: Политическият отзвук у нас
-
Отвъд границата - избори и нови правила
-
Иван Демерджиев: Дечев е длъжен да направи сериозни кадрови промени в МВР
-
Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР
-
След смъртта на Ел Менчо - какво се случва в Мексико и безопасна ли ще е страната за мачовете от Световното
-
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран
-
Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран
Крайният срок е 17:00 часа на 4 март
Партиите и коалициите вече могат да се регистрират в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Крайният срок за приемането на документите е 17:00 часа на 4 март.
ЦИК започна прием на документи за регистрация за изборите
Последната задачата на вече бившите областни управители беше да проведат консултации с представители на парламентарните сили по области. Протоколите от тези срещи обаче показват, че на повечето места партиите не са стигнали до единно решение за председател или секретар. ЦИК ще направи това разпределение на заседание в петък.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни