Партиите и коалициите вече могат да се регистрират в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Крайният срок за приемането на документите е 17:00 часа на 4 март.

ЦИК започна прием на документи за регистрация за изборите

Последната задачата на вече бившите областни управители беше да проведат консултации с представители на парламентарните сили по области. Протоколите от тези срещи обаче показват, че на повечето места партиите не са стигнали до единно решение за председател или секретар. ЦИК ще направи това разпределение на заседание в петък.

