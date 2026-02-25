Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс. Точката беше първа в дневния ред на днешното заседание.

На първо четене: НС реши броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20

Припомняме, че депутатите въведоха горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатически и консулски представителства, независимо от броя на подадените заявления. Сред мотивите във ветото, президентът посочва, че където и да се намират, българските граждани имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

Очаквано повторното разглеждане на поправките станаха повод за критики, реплики и спорове. В дебата не се включиха нито от ГЕРБ, нито от ИТН.

„Против” промените се обявиха още от ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало” и МЕЧ. Трима от „ДПС-Ново начало” обаче - Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова, са гласували „против" ветото. Вотът им се оказа грешка и те ще подадат писмено заявление за промяна.

"Колегите следват процедурата на НС и ще променят вота си. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на "ДПС-Ново начало", обясни Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало".

БСП се разделиха в гласуването. Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов,Иван Иванов, Мая Димитрова, Драгомир Стойнев,Петър Кънев, Кирил Добрев и Деян Дечев са гласували „против" ветото на президента.

А малко след това Крум Зарков обяви, че те повече „няма да бъдат депутати” в следващ парламент. "Благодаря на другите народни представители от БСП, които устояха принципите, залегнали в основите на нашата партия. С тях ще трябва да преодолеем щетите", заяви лидерът на БСП Крум Зарков.

От АПС заплашиха, че ако текстовете бъдат повторно приети, то те ще ги оспорват в Конституционния съд.

На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

„Този законопроект не произвежда нито една гаранция за контролирания вот. Тук става въпрос за една грозна политическа сделка. Едни партии целят с ограничаването на правото на глас да получат служебна преднина“, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

„Ние от „ДПС-Ново начало”, споделяйки аргументите на държавния глава, няма да подкрепим и да гласуваме за тези промени. Ние считаме, че те пряко засягат милиони български граждани, те са противоконституционни и тук няма никакъв спор“, каза Хамид Хамид.

„Г-н Хамид, защо политизирате този разговор? Имаше ли медия, която да не показа гласуването в Турция? Ние и вие пращахме хора наблюдатели в Турция, за да се спазва процесът. Бъдете искрени и не гледайте вашия интерес, а този на държавата“, каза Борислав Гуцанов от „БСП-Обединена левица”.

„Г-н Гуцанов, как да не политизирам, като тук стоят наследниците на БКП? Тези текстове са продължение на възродителния процес“, каза Хамид Хамид.

„Нашата група ще подкрепи ветото и няма да подкрепим промените в кодекса. Ние винаги поставяме на първо място интереса на българските граждани и не се интересуваме къде са те. Ние изкривяваме правния спор, като коментираме основно нашата южна съседка Турция“, каза Явор Хайтов от АПС.

Севим Али от "Алианса за права и свободи" заяви, че от парламентарната група ще сезират КС. А лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов попита: "Защо не го направихте в периода 2017-2021, когато имаше ограничение от 35 секции?".

„Въпросът е можем ли да променяме правилата за избори, когато вече знаем, че идват избори. Можем, но трябва ли? Не, не трябва. В този смисъл ще подкрепя ветото на президента. Времето за промени беше преди една година“, каза Наталия Киселова. „Моето лично мнение и това, което сме обсъждали в групата, е, че промените не трябва да се случват в момента, в който ще има избори“, допълни Киселова.

Окончателното ограничение на секциите предизвика бурни реакции и в кулоарите.

"Българският народ постигна голяма победа в защита на българската държавност. Държавността е ерозирана постоянно и масовото, незаконно, фалшиво гласуване в Турция беше един от съществените проблеми на демократичния процес", заяви Костадин Костадинов от "Възраждане".



"Ние сме против, защото ограничаваш ли българите - не само в Турция, но и в другите държави членки - не се постига нищо за демокрацията", изази менние лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Коментар дойде и от ГЕРБ, които не участваха в дебата. "Това са промени, които през годините винаги са били на вниманието на политиците. Видяхте, че мнозинството, с което беше отхвърлено предложението на президента, отново да бъде разгледан законопроектът - беше предсказуемо. Както беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Ново начало", подчерта Росен Желязков.