Промените в Изборния кодекс предизвикаха много спорове
Правната комисия в парламента разглежда на второ четене поправките в Изборния кодекс.
Миналата седмица по предложение на "Възраждане" на извънредно заседание на комисията, а в последствие и в пленарната зала депутатите решиха да ограничат секциите в държавите извън ЕС до 20.
До 20 секции извън страните от ЕС: До какво ще доведе новата промяна в Изборния кодекс
Предложението беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, част от БСП и ИТН. Идеята на "Възраждане" предизвика сериозно напрежение в Народното събрание, като критиките на опозицията са, че се ограничава правото на глас, а също и че много български граждани ще са принудени да пътуват хиляди километри, за да стигнат до урните.Редактор: Ралица Атанасова
