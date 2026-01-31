Снимка: Стопкадър
Мехмед Юмер: Намаляването на броя на изборните секции ще затрудни гласуването на българите зад граница
Намаляването на броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз ще затрудни гласуването на българите зад граница и може да доведе до отлив на избиратели, особено в Турция. Това коментира журналистът Мехмед Юмер в предаването „Офанзива“.
По думите му формално право на глас не се отнема, но достъпът до него се стеснява. „Всички български граждани имат право да гласуват, въпросът е в какъв формат и колко трудно ще бъде упражняването на това право“, посочи Юмер.
Политолози и експерти с критики за ограничаването на секциите за гласуване извън ЕС
Журналистът отчете, че интересът на изселническите общности към българската политика от години спада. Според него това се дължи както на демографски и поколенчески фактори, така и на политическите процеси у нас.
Според Юмер картината в Турция е коренно различна от предходни години, защото след появата на нови формации изселниците са се объркали, а традиционната партийна инерция е отслабнала.
„Хората дълги години гласуваха по абревиатура. ДПС беше разпознаваемото име. Сега това вече не работи“, обясни журналистът. По думите му основните похвати за влияние остават агитация чрез номер в бюлетината, етническа принадлежност и местни мрежи.
Деян Николов за по-малкия брой секции в страни извън ЕС: Това ще ограничи поне 30 000 гласа от Турция
Ключов фактор за отлива на доверие сред изселниците е отсъствието на Ахмед Доган от активния политически живот, смята Юмер. „Хората разчитат на мита за лидера, а образът на лидера отсъства – няма го на митинги, няма го сред хората, включително и в Турция“, заяви той.
Юмер подчерта, че все по-голяма част от избирателите – както в страната, така и зад граница – се дистанцират от политиката. „Хората се отдръпват, но и започват по-ясно да различават кои формации действат в техен интерес и кои не“, каза той.
Целия разговор вижте във видеото.
