Промените в Изборния кодекс, които ограничават броя на секциите в страни извън Европейския съюз до 20, предизвикаха остри критики от експерти и политици. Законопроектът беше приет на първо четене в Народното събрание, но според специалисти това поставя в неблагоприятно положение българите, живеещи в чужбина.

„Ние имаме един от най-либералните режими за гласуване извън страната. Досега българите са имали широк достъп до секции, като единственото, което още не е въведено, е гласуване онлайн или по пощата. От октомври 2024 г. са постъпили около 147 000 гласа от чужбина, като 3 500 от избирателите са посочили опцията „Не подкрепям никого“ в бюлетината", коментира политологът проф. Милена Стефанова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Ива Лазарова, изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда, допълни, че промените засягат най-силно българите в САЩ, Великобритания и Турция. „Около 80 000 гласа дойдоха от тези райони на последните избори - повече, отколкото Видин и Габрово. Това е изключително грозен сигнал към българите в чужбина. Политиците изглежда не мислят за съществени проблеми и дори се опитват да демонизират сънародниците ни зад граница“, заяви Лазарова.

Стефанова добави, че много българи в чужбина изобщо не гласуват, но според нея в момента няма нужда от такива промени в Изборния кодекс. „Не виждам никаква причина точно сега да се въвеждат тези ограничения“, каза тя.

Лазарова подчерта и икономическия аспект. „Българите в чужбина са едни от най-големите инвеститори в страната ни“, каза тя.

