Делян Добрев обяви, че не е вярно, че напуска ГЕРБ. Той направи това с публикация в официалния му профил във Facebook.

"Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години", написа още депутатът.

Костадин Ангелов: Към момента информация за оставка на Делян Добрев не е постъпвала

"Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство. Скъпи неприятели, Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!", завършва Добрев в своето изявление.

По-рано днес Костадин Ангелов съобщи, че няма информация за оставката на Делян Добрев. А Деница Сачева написа в социалната мрежа: "Никога не си тръгвам, когато е трудно".