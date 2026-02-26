ИТН се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на партията бяха внесени в Централната избирателна комисия от председателя на парламентарната група Тошко Йорданов и двама депутати.

"Внесохме 5000 подписа. Знаете каква е процедурата в ЦИК - трябва да се вкарат електронно. Много е тежко. 5000 подписа са напълно достатъчни. Нагласите ни за изборите са като на всички досега - отиваме и българите ще решат", заяви Йорданов пред журналисти след регистрацията за вота.

ГЕРБ-СДС се регистрира за участие в предстоящите избори

Той подчерта, че приоритетите на партията за кампанията са ясни. "Ние сме с консервативни ценности и ИТН ще спре всякакви педофилски секти, подобни на тази в "Петрохан". ИТН ще спре всички опити на кабинета темата да бъде заметена под килима. Ще направим всичко възможно следващият парламент да приеме балансиран бюджет, ще защитаваме и традиционното българско семейство, и взаимоотношенията между мъж и жена. Провеждаме и твърда политика по отношение на всички нелегални имигранти - те са закононарушители и нямат място в страната", подчерта той. По думите му това са стандартните позиции, които всяка една дясна консервативна партия защитава.

Партиите и коалициите вече могат да се регистрират в ЦИК

На въпрос какъв резултат очаква, при положение, че повечето социологически агенции не дават шанс на ИТН за влизане в парламента, Йорданов беше категоричен: "Повечето социологически агенции на всички избори не ни дават на картата, а след това ние влизаме в парламента. Така че очакваме същото и този път".

Редактор: Станимира Шикова