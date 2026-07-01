Тази неделя, 5 юли, от 17:00 ч. „ Нестле за Живей Активно! “ ще посрещне Бургас с лятното издание на инициативата – „ Мисия: Зелено “. За първи път събитието ще тръгне от алеите пред Летния театър в Морската градина – едно от най-разпознаваемите места за срещи, разходки и летни събития в града, което за един следобед ще се превърне в активна фестивална зона със спорт, музика, срещи с шампиони и активности за цялото семейство.

Новата локация ще даде старт и на 5-километровото бягане към Северния плаж, в което участниците ще могат да се включат със свое темпо – индивидуално, с приятели или със семейството си. Към бягането тази година ще бъде добавен и плогинг елемент, така че движението край морето да остави не само добра енергия, но и реален принос за по-приятна околна среда.

Снимка: Nestle

Сред акцентите в програмата на събитието са йога и зумба активности с бургаски спортни клубове, които ще подгреят участниците преди старта и ще дадат възможност на всеки да избере своя начин да бъде активен. Nescafé 3in1 ще включи гостите в клас по зумба, а Nescafé Dolce Gusto и Solgar ще посрещнат всички желаещи в специална зона за йога сесии на открито.

Тази година към бургаското издание на „Нестле за Живей Активно!“ за първи път се присъединява и олимпийската шампионка Екатерина Дафовска. Тя ще бъде част от събитието заедно със спортната легенда Йордан Йовчев, като двамата ще се включат в груповата загрявка преди старта на бягането в 18:30 ч.

Фестивалната зона пред Летния театър ще бъде отворена за посетители още от 17:00 ч., а регистрацията на място започва в 16:30 ч. Освен йога и зумба, гостите ще могат да се включат в игри, предизвикателства и активности от любимите марки на Нестле. KitKat ще добави спортен заряд с волейболна зона, Nesquik ще зарадва малките футболни шампиони със специално предизвикателство, а Maggi ще предложи една бърза и динамична баскетболна игра за награди.

За най-малките гости ще има специална зона на „Нестле за по-здрави деца“, в която движението, балансираното хранене и устойчивостта ще бъдат

представени през игра. Децата ще могат да се включат в щафети, скачане с чували, забавни предизвикателства със събиране и сортиране на „отпадъци“, както и в активности, посветени на изграждането на полезна и вкусна вечеря.

Снимка: Nestle

След финала на бягането програмата ще продължи с музика, томбола и срещи с Йордан Йовчев и Екатерина Дафовска. Всички участници ще могат да получат сертификати за включването си в „Мисия: Зелено“, а най-активните ще имат възможност да спечелят специални изненади от любимите марки на Нестле.

„Каним всички в Бургас да прекарат един активен летен следобед с нас – да потичат край морето, да се включат в йога или зумба, да доведат децата си, да се срещнат с приятели и да бъдат част от една мисия, която носи радост и смисъл. „Мисия: Зелено“ е събитие за всеки, който вярва, че движението може да бъде не само грижа за нас самите, но и за заобикалящата ни среда“, споделя Нели Ангелова, Директор маркетинг за България, Румъния, Адриатика, Молдова и Украйна.

Събитието е отворено за всички, а предварителна регистрация за 5 км бягане и йога сесиите може да се направи ТУК .

Редактор: Ралица Атанасова