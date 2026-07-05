В събота вечерта в Свети Влас завърши петото издание на фестивала „Свети Влас Филм Фест”, който събра десетки български актьори и лица от киното и театъра в амфитеатър „Арена” край пристанището. Тази година петчленно жури избираше между девет български игрални пълнометражни филма в конкурсната програма.

Директорът на фестивала Даниела Динева обясни, че новото през тази година е излъчването на награда извън конкурсната програма за изгряваща звезда на българското кино. От името на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев връчи това специално отличие на Александра Димитрова. От сцената Димитрова благодари на фестивала за организацията, както и на Иван Савов, който е с нея и в сърцето ѝ от началото на нейния път в киното.

Филм с непрофесионални български актьори спечели Наградата на журито на кинофестивала в Кан

Голямата награда на филмовия фестивал за най-добър пълнометражен филм спечели лентата „Made in E.U.” на режисьора Стефан Командарев. При получаването на статуетката Командарев посочи, че посвещава честта на целия екип, защото един филм се прави от много хора, а когато те са приятели и съмишленици, нещата се получават.

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Редактор: Мария Барабашка