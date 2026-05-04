Иран е атакувал американски военен кораб с две ракети в близост до Ормузкия проток, съобщават държавните медии в Техеран. По информация на агенция Sky News ударът е нанесен край остров Джаск, след като плавателният съд е пренебрегнал предупрежденията на иранските сили. Според източници на ФАРС корабът впоследствие се е изтеглил от района.

Иранските военноморски сили твърдят, че са предотвратили навлизането на американски кораби в стратегическия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол. От Техеран подчертават, че ще защитават района „с пълна сила“ и предупреждават, че всякакви действия на САЩ ще се считат за нарушение на примирието.

Тръмп: САЩ ще ескортират блокираните в Ормузкия проток кораби

На този фон американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще започнат да ескортират кораби през Ормузкия проток в рамките на операция, наречена „Проект Свобода“. По думите му това е „хуманитарен жест“, тъй като много от блокираните съдове са с намаляващи запаси от храна. Той предупреди, че всяка намеса в операцията ще бъде посрещната „с твърда ръка“.

Според американското Централно командване в мисията ще участват около 15 000 военнослужещи, разрушители с управляеми ракети и над 100 самолета.

Ескалацията идва на фона на продължаващ конфликт, започнал на 28 февруари, след който Иран значително ограничи корабоплаването през Ормузкия проток - един от най-важните енергийни коридори в света. САЩ от своя страна наложиха морска блокада, насочена към иранските пристанища.

Въпреки военната ескалация, Вашингтон и Техеран водят дипломатически контакти. Тръмп заяви, че разговорите „може да доведат до нещо много положително“, след като Иран е получил отговор на последното си предложение за мир.

Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че страната не може да пренебрегне „уроците от миналото“, припомняйки, че при предишни ядрени преговори страната е била атакувана от САЩ. По думите му Съединените щати трябва да се откажат от „прекомерните си искания“.

