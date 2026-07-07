Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни и хора с увреждания, както и за общини.

В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват днес внезапни проверки на място в офисите на двете дружества - „СТЕЛИТ 1“ ЕООД и „КИЛТЕКС“ ЕООД - в София и Севлиево. Проверките се извършват след съдебни разрешения и със съдействието на полицията.

Производството е образувано по сигнали на възложители, а разследването е за предполагаемо забранено споразумение и/или съгласувана практика с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки (тръжни манипулации).

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Разследването започна след сигнали от Техническия университет-София, Община Трявна и детска градина „Калина“ в Трявна. Комисията установи, че двете дружества в рамките на пет години са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални домове и други за периода 2020-2025 г., като използва и възможностите на новата аналитична платформа СИГМА.

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Според предварителния анализ има редица индикатори, които пораждат основателно съмнение за координация между двете фирми като: синхрон при подаването и декриптирането на офертите, идентични или близки ценови предложения, координирани откази от сключване на договори или непредставяне на изискуеми документи, както и използване на един и същ регистриран обект по Закона за храните, пишат от КЗК.

Жельо Бойчев, член на КЗК, обясни, че тръжните манипулации е тежко нарушение на конкурентното право, тъй като участниците в обществената поръчка координират действията си с цел ограничаване на конкуренцията и постигане на максимална печалба.

Събраните до момента данни са основание Комисията да образува производство и да извърши внезапните проверки на място. Имуществената санкция на нарушителите може да бъде до 10% от общия оборот за предходната финансова година.