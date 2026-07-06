Българска фирма е получила 4 млн. евро при киберизмама срещу гръцка корабна компания, съобщиха гръцките медии ProtoThema и ERT. Средствата обаче са били блокирани навреме и впоследствие възстановени на потърпевшото дружество.

Според информацията Дирекцията за борба с киберпрестъпността на Гърция е разкрила схема за т.нар. Business Email Compromise – вид онлайн измама, при която хакери проникват във фирмена електронна кореспонденция и подменят банковите данни в платежни инструкции.

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Разследването е започнало след сигнал, подаден през август 2025 г. от гръцка корабна компания. Според разследващите извършителите са получили достъп до комуникацията между дружеството и неговата банка, след което са изпратили фалшиви платежни нареждания от имейл адрес, почти идентичен с оригиналния. Така компанията е превела 4 млн. евро по сметка на дружество, регистрирано в България.

Гръцката полиция съобщава, че са установени двама чуждестранни граждани, свързани със случая - представител на юридическото лице, по чиято сметка са постъпили средствата, и човек, участвал в управлението на банковата сметка. Срещу тях е образувано дело за компютърна измама в особено големи размери и незаконен достъп до информационна система.

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Благодарение на бързата реакция на Дирекцията за киберпрестъпления, звеното за международно полицейско сътрудничество, Европол, службата за борба с прането на пари и банковите институции, преведените средства са били своевременно замразени и впоследствие върнати на измамената корабна компания.

До момента гръцките власти не разкриват името на българската фирма, нито националността на двамата заподозрени. Единственото официално потвърдено обстоятелство е, че банковата сметка, по която са били преведени средствата, е на дружество, регистрирано в България.

Редактор: Цветина Петкова