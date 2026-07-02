Гръцките власти арестуваха 30-годишния български гражданин Силвестър Миндев по подозрение за участие в организирана престъпна схема за телефонни измами, донесла на извършителите над 690 000 евро незаконна печалба.

След задържането му полицията публикува снимка и лични данни на заподозрения с призив към гражданите да съдействат на разследването и да сигнализират, ако са станали жертва на подобни престъпления.

Нова схема: Обажда ни се близък човек, а отсреща стои измамник

Според разследващите българинът е действал като част от престъпна група, развивала дейност в областите Атика и Солун, както и на територията на България. При измамите той се представял за държавен служител или за лице, действащо от името на властите. Чрез заплахи и психологически натиск убеждавал жертвите си, че техни близки са в опасност и трябва незабавно да предадат пари, бижута или други ценности.

Снимка: Гръцка полиция

Арестът е осъществен след сигнал от една от потърпевшите. Под наблюдението на полицията възрастна жена оставила пари и ценности на предварително уговорено място, вярвайки, че по този начин ще помогне на свой роднина. Малко след получаването им заподозреният бил задържан от служителите на реда.

До момента разследването е установило най-малко 29 случая на измами, като общата щета надхвърля 690 000 евро.

Гръцките власти съобщиха още, че работят в тясно сътрудничество с българските правоохранителни органи за изясняване на евентуални случаи на изнудване и измами, извършени на територията на България.