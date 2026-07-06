В Основния съд в Кочани започна делото срещу българката Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония.

Инцидентът станал в началото на октомври и довел до смъртта на един човек, а няколко други, включително и самата обвиняема, са пострадали. След катастрофата както македонските, така и българските ѝ документите били отнети, което към момента ѝ пречи да се лекува в България - една от страните, където е възможно лечение на получените при катастрофата травми на гръбначния стълб.

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Според прокуратурата в югозападната ни съседка на 7 октомври миналата година по пътя Кочани - Щип Михайлова се движела с превишена скорост и навлязла с около 70 см в насрещната лента. Там, във фаталния момент, друг автомобил заобикалял полицейска кола, спряла друго превозно средство за проверка. При последвалия сблъсък пострадали няколко души, сред които и самата водачка. Ранените били транспортирани в болница, където един от тях по-късно починал.

Пред съда защитата представи експертизи, според които Михайлова не е извършила нарушение нито по отношение на скоростта, нито по отношение на позицията на автомобила ѝ в момента на удара.

Съдебният процес продължава с изясняване на експертните заключения, които са ключови за разпитите на свидетели и вещи лица. Следващите заседания са насрочени за края на юли, когато се очаква да бъдат разпитани свидетелите и пострадалите, а на последващ етап - и експертите.

Прокурорът по делото коментира, че медийното отразяване на случая създава риск от формиране на предварително обществено мнение.

Редактор: Иван Иванов