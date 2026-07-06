Повече от 500 души са починали досега на фона на продължаващата епидемия от ебола в Демократична република Конго, съобщи днес Министерството на информацията. Оттам казват, че в страната има 1561 потвърдени случая на инфектирани с ебола, 506 от които са с фатален изход. 628 пациенти в момента се лекуват в болници и изолационни центрове, а 253-ма са се възстановили.

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Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията изразиха опасения, че пациенти, дали положителен резултат на тестове за наличие на болестта, често бягат от изолационните центрове, което затруднява усилията за овладяване на епидемията.

В съседна Уганда са регистрирани 19 случая, включително два смъртни, откакто епидемията избухна през май. Случаите в страната са свързани с епидемията в североизточната част на съседно ДР Конго. Ебола се предава чрез пряк контакт с инфектирани телесни течности.

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Настоящата епидемия е свързана с щама „Бундибуджо“, който се оказа труден за овладяване поради липсата на одобрена ваксина или специфична терапия. Все пак неотдавна започнаха клинични изпитания на два вида антивирусна терапия.

Редактор: Никола Тунев