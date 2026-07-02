Броят на смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго надхвърли 400, предаде "Франс прес", като се позова на данните на властите.

Общо са регистрирани 438 смъртни случая и 1406 случая на заразяване.

Уганда е съобщила за изолиран случай на вируса „Марбург”

Епидемията от ебола беше обявена официално на 15 май. За последните 50 години ебола е отнела живота на повече от 15 000 души в Африка.

Редактор: Цветина Петрова