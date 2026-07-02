Угандските здравни власти са потвърдили изолиран случай на заболяване, причинено от вируса „Марбург”, силно заразна хеморагична треска, докато са провеждали наблюдение за огнище на ебола, съобщи днес Африканският център за контрол и превенция на заболяванията - водещата здравна агенция на континента, предаде „Ройтерс”.

Никой от контактите на починалото от „Марбург” дете на година и половина не е развил симптоми и в момента няма активен случай в източноафриканската страна, добави говорител на АЦКПЗ, позовавайки се на властите на Уганда.

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Световната здравна организация заяви, че е била уведомена за случай от Уганда на 30 юни и е информирала своите държави членки.

„СЗО е поискала допълнителна информация и подкрепя местните действия, включително разследване на случаите, активно откриване на случаи, проследяване на контакти и ангажиране на общността“, заяви говорител на СЗО.

Африканският център заяви, че случаят с „Марбург” е открит в западната част на Уганда.

„Ангажираме се с правителството на Уганда чрез официалните канали за обществено здравеопазване относно докладите, свързани с болестта, причинена от вируса „Марбург”. На този етап не можем да потвърдим съобщенията за никакви допълнителни случаи“, заяви говорителят.

Последното огнище на „Марбург” в Уганда беше през 2017 г.. Реагирането на „Марбург” изисква същите стъпки, както и реагирането на ебола, отбелязаха от агенцията.

Редактор: Ивета Костадинова