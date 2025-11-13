Африканските здравни власти потвърдиха днес възможно огнище на нова вирусна хеморагична треска в южната част на Етиопия, след като беше съобщено за осем възможни случая, предаде "Асошиейтед прес".

Очаква се здравното министерство на Етиопия в петък да обяви резултатите от настоящото разследване, съобщиха Африканските центрове за превенция и контрол на заболяванията – действащ по целия континент орган за реагиране при здравни проблеми.

Вирусните хеморагични трески са група заболявания, включващи ебола и вируса „Марбург“, кримско-конгоанска хеморагична треска и ласа, като случаи на всички тях бяха докладвани на континента през последните години.

Ново огнище на ебола отне живота на 15 души в ДР Конго

Световната здравна организация заяви, че разполага 11 технически служители, за да подпомогне Етиопия в разследването и реагирането на епидемията. Съобщава се, че огнището се намира в южния регион Омо, който граничи със съседен Южен Судан.

Генералният директор на Африканските центрове за превенция и контрол на заболяванията Жан Касея заяви, че огнището е обезпокоително, защото „Южен Судан не е далеч и има крехка здравна система“.

В няколко страни в Източна и Централна Африка неотдавна имаше огнища на различни вирусни хеморагични трески.

Редактор: Емил Йорданов