Крадци са откраднали бижута за няколко милиона евро при светкавичен обир на музея „Лалик“ в Източна Франция, посветен на прочутия френски майстор на стъклени и кристални произведения Рене Лалик и неговото семейство, предаде „Ройтерс”.

Маскираните извършители разбили входната врата на музея в град Винген-сюр-Модер, в област Елзас и изнесли около 20 експоната в неделя сутринта, съобщиха от музея.

Охранителните системи били задействани, липсващите експонати вече са установени, а полицията анализира записи от камерите за видеонаблюдение.

На мястото се съхраняват повече от 650 експоната, включително бижута в стил ар нуво, произведения от стъкло и кристал в стил ар деко.

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Рене Лалик (1860–1945) започва кариерата си като бижутер и става известен с използването на стъкло, емайл, слонова кост и полускъпоценни камъни в своите произведения, отбелязва „Ройтерс”.

От музея съобщиха, че той ще остане затворен през следващите дни, за да бъдат предприети допълнителни мерки за сигурност преди повторното му отваряне.

Обирът идва по-малко от година след дръзката кражба в парижкия Лувър. По случая бяха задържани няколко заподозрени, но откраднатите ценни експонати все още не са открити.

Редактор: Ивета Костадинова