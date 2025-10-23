Дръзкият грабеж в един от най-известните музеи в света удиви мнозина и пробуди още повече въпроси. Лувърът е и сред най-защитените културни институции в световен мащаб, тъй като приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа.

В неделя сутрин обаче четирима души разбиха охраната на музея и задигнаха девет „безценни бижута” на „неизчислима” стойност. Плод на гениална организация или на недобре осъществена охрана е „ударът на годината”, както някои определят кражбата на скъпоценности? В пост в Instagram The New York Times направиха хронология на случилото се, като разясниха точно откъде са минали похитителите и как са действали.

► Хронология на събитията

Според данните на изданието необходими били само стълба, монтирана на камион, и по-малко от 10 минути. Ден по-късно полицията във Франция все още се бори с времето в издирването на извършителите.

Официален профил на New York Times в Instagram

Точно в 9:30 пристигнал камион с разгъваема стълба, монтирана върху него. Четири минути по-късно крадците проникнали в Лувъра през прозорец на втория етаж. След още 4 мин. те вече изчезнали с „плячката” си на скутери.

Обирът в Лувъра: Заснеха един от крадците в действие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Официален профил на New York Times в Instagram

Отворът на въпросния прозорец е около метър на 60 см.

Официален профил на New York Times в Instagram

Извършителите стигнали до галерия „Аполон”. Там в бързината повредили две витрини, докато крадели бижутата. Смята се, че били оборудвани с малки верижни триони.

При проникването са се активирали алармите на външния прозорец на галерията „Аполон”, както и на две витрини с високо ниво на сигурност, съобщиха от френското Министерство на културата. „Петимата служители на музея, намиращи се в залата и съседните помещения, веднага са се намесили, за да сигнализират полицията и да изведат посетителите от галерията”, гласи още изявлението на ведомството.

Официален профил на New York Times в Instagram

► Откраднатите ценности

Сред безценните бижута, които са били откраднати, е голяма брошка за бюст на императрица Евгения с 2634 диаманта. Музеят я закупил през 2008 г. за 10,5 милиона долара. Преди това тя била частна собственост на колекционер в САЩ. Откраднати са и комплект тиара, колие и обеци, обсипани със сапфири.

Друго от задигнатите бижута е корона, принадлежала на съпругата на Наполеон III императрица Евгения. По-късно тя беше намерена счупена. Вероятно била изпусната от обирджиите при бягството им, каза френската прокурорка Лор Бекюо пред Le Parisien.

Дързък обир на безценни бижута от Лувъра, крадците избягаха със скутер (ВИДЕО)

Откраднати са още декоративна панделка, както и сет от смарагдови обеци и колие. Те били част от сватбения подарък на Наполеон III.

Официален профил на New York Times в Instagram

► Проблеми с охраната?

Още през 1998 г. тогавашният директор на музея Пиер Розенберг предупреди, че сигурността на Лувъра е „крехка“, след като произведение на Камий Коро беше откраднато посред бял ден.

През 2021 г. настоящият директор Лоранс де Кар поискал парижката полиция да извърши одит на сигурността. Препоръки от проверката били получени само преди няколко седмици, заяви министърът на културата Рашида Дати. „Те вече започват да се прилагат“, увери тя.

Синдикатите в музея посочват, че има системни съкращения на охранители. По думите на техен представител през последните 15 години са закрити около 200 щатни позиции, при общ брой служители около 2000 души. „Не можем без физическо наблюдение“, коментира източник от синдиката пред AFP. Само преди няколко месеца служителите организираха стачка заради недостига на персонал.

Френският правосъден министър: Има пропуски в сигурността на Лувъра, провалихме се

След сигнал за пропуски френският президент Еманюел Макрон обяви проект за цялостна модернизация на музея на стойност до 930 милиона долара. До 2031 г. се предвижда нов вход, за да се намали натискът върху стъклената пирамида, както и нова зала, посветена изцяло на Мона Лиза. „Проектът за обновяване включва генерален план за сигурност“, уточни Дати. Министерството допълни, че ще бъдат инсталирани камери от ново поколение и ще се засили наблюдението в критични зони.

Музеите във Франция – все по-честа мишена на крадци

Лувърът обаче не е първият френски музей, станал мишена на крадци. Само преди месец от Природонаучния музей в Париж бяха откраднати шест килограма златни късчета. Според данни на Централното бюро за борба с трафика на културни ценности през 2024 г. във Франция са регистрирани 21 кражби с взлом в музеи. „Музеите все по-често стават мишена, защото съхраняват ценности, но сигурността им не е равна на тази на банка“, коментират от бюрото.

Кражбите в Лувъра през годините

Лувърът има дълга история на кражби и опити за грабежи. Най-известният случай е от 1911 г., когато Мона Лиза изчезва от рамката си. Открадната е от Винченцо Перуджа - бивш работник, който се скрил в музея и излязъл с картината под палтото си. Тя е открита две години по-късно във Флоренция. Това помага портретът на Леонардо да Винчи да се превърне в най-известното произведение на изкуството в света.

Кадър: "Ройтерс"

Удар в сърцето на Париж: Защо Лувърът отново не успя да опази богатствата си

Мнозина се притесняват, че крадците, без да се интересуват от историческата стойност на бижутата, може да разбият предметите, за да продадат камъните на черния пазар и да стопят ценните метали, за да ги продадат.

Редактор: Калина Петкова